Borràs es nega a pactar amb els comuns o el PSC: «Ens allunya de la independència»

La candidata de JxCat a les eleccions previstes per al 14 de febrer, Laura Borràs, va tancar la porta a qualsevol acord per formar Govern amb el PSC o els comuns després dels comicis. «Pactar amb partits no independentistes és legítim, però és evident que ens allunya de la independència i ens condemna a no sortir de la Catalunya autonòmica», va dir en clausurar una jornada de treball dels candidats de JxCat al 14-F.

Borràs va exalçar els pactes que han tancat amb formacions com MES o Demòcrates perquè «prioritzen la independència» i va alertar que, per assolir-la, «cal un govern independentista» amb una clara força de JxCat. «Pregunteu-vos quin Govern no volen a Madrid i sabreu quin Govern ens acosta a la independència», va plantejar.

L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat Carles Puigdemont va precedir Laura Borràs i va alertar sobre una suposada guerra bruta «que alguns auguren i sembla que desitgen» de cara al 14-F.

Per això va reivindicar JxCat com a formació que no «escampa falsedats dels adversaris». «Nosaltres no hem anat a l'exili ni a la presó per mossegar altres independentistes», va assegurar l'expresident català.