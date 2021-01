Els botiguers de Berga demanen al Procicat treure el gènere al carrer

L'associació de botiguers Berga Comercial ha demanat al Procicat que es permeti als establiments de la ciutat vendre a les portes de l'establiment, els caps de setmana, per tal de no haver de tancar i així «salvar les rebaixes». El president del col·lectiu, Xavi Orcajo, diu que la proposta té el suport de l'Ajuntament i estan esperant una resposta. Si se'ls donés llum verd, avança, la intenció seria posar en marxa la mesura el cap de setmana vinent. Altres associacions de botiguers estan esperant veure com es resol la demanda per també pujar-se al carro.

El tancament del comerç no essencial els caps de setmana, i coincidint amb l'inici de les rebaixes, suposa un gran perjudici per als negocis. «No volem buscar l'escletxa legal, sinó poder desenvolupar l'activitat econòmica», explica el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo. Per aquesta raó suggereixen que els comerços, prop d'una norantena, puguin treure a les portes dels seus establiments els productes rebaixats.

«La botiga estaria completament tancada», recalca. A parer dels botiguers, amb la població que té Berga, seria factible realitzar-ho «complint amb les mesures i evitant les aglomeracions». A més, afegeix, hi hauria sectors com els de la moda i l'electrònica, que fins i tot en podrien sortir beneficiats, ja que sovint perdent clients perquè van de rebaixes fora de la comarca.

Berga Comercial ha traslladat la proposta, que compta amb el suport del consistori, al Procicat. Si se'ls donés llum verd, explica Orcajo, s'implantaria de cara al proper cap de setmana. Seria una fórmula similar a la del cap de setmana de fira de Gangues als Carrers, en què els botiguers exhibeixen els seus productes fora de l'establiment.

Els responsables de les entitats comercials d'altres poblacions estan en espera de la resposta del Procicat, però n'hi ha que es mostren poc esperançats. La UBIC de Manresa ja ha mantingut reunions amb responsables de la Generalitat per estudiar fórmules que puguin donar un respir al comerç, «però la resposta a les peticions sempre ha estat negativa», indica la representant dels comerciants manresans, Tània Infante.

I és que el sector comercial de les comarques centrals està patint. «A part de Manresa, a Berga i a Igualada i a municipis més petits ho estan passant malament. Fins i tot hi ha poblacions que depenen, en bona part, dels habitants que hi tenen una segona residència i que aquests dies s'han quedat sense aquests clients», explica el president de la comissió de Comerç de PIMEC a la Catalunya Central, Joan Vila.

El representant de la Pimec s'ha reunit amb els consellers de l'Interior, Salut i Empresa, i ha fet arribar les inquietuds del territori, però no n'obté una resposta favorable. Respecte a la petició de condonar els impostos, davant la delicada situació, els responsables de la Generalitat passen la pilota al Govern de Madrid, que és qui els recapta.