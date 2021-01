Cap hotel obert els caps de setmana i tan sols dos els laborables

Molts dels empresaris turístics de la Cerdanya ja donen la temporada per perduda. Així, si sense l'arrencada de la campanya el mes de novembre ni les vacances de Nadal ja apuntaven que les pèrdues s'enfilarien al 50% de la temporada d'hivern, amb l'escenari actual de confinament municipal vigent han fixat les pèrdues econòmiques al voltant del 90% respecte d'una temporada habitual. Això representa la renúncia a la injecció anual de milions d'euros que entra a la comarca a través de les pistes i també dels comerços, restaurants, hotels i empreses de serveis.

En aquesta línia, el sector hoteler de la vall està en aturada total, només té dos establiments hotelers oberts dels quaranta que hi ha entre Llívia i Martinet.

L'associació d'hotels ha lamentat que tan sols hi hagi dos establiments oberts i que, a més, tanquen els caps de setmana per falta de clients. Entre setmana ofereixen allotjament als treballadors temporers o que estan de pas per la comarca, una situació insostenible per a empreses mitjanes i familiars que sustenten bona part de l'economia local.