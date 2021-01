El comerç de Manresa calcula el 20% menys de vendes durant les rebaixes per les restriccions

Primer cap de setmana de rebaixes amb les botigues totalment buides a Manresa. Les ganes de comprar i remenar entre les peces d'oferta hi són, però el confinament municipal i la prohibició d'obrir els comerços no essencials el cap de setmana han fet que les compres estiguin molt per sota d'un campanya sense pandèmia. Insòlit. Tant és així que, segons els càlculs del sector comercial, les vendes cauran entre el 15% i el 20% durant les rebaixes a la capital del Bages respecte de l'any passat.

Fer previsions en temps de virus és molt difícil. «Tot i les xifres amb les que ens movem, la baixada acabarà depenent de l'evolució dels contagis, per tant de les restriccions a la mobilitat i dels tancaments que s'apliquin», afirma la presidenta de la UBIC a Manresa, Tània Infante. Després d'un Nadal «estrany», la campanya de rebaixes havia de servir per aguantar el cop i salvar la temporada, però les restriccions posen el sector entre les cordes i reconeixen que la situació és molt complicada. Es treballa per sobreviure. «Hi ha informes que indiquen clarament que els contagis no es produeixen en els establiments comercials, així que malgrat entendre la gravetat de la situació no entenem per què obliguen a tancar el comerç. No és un focus de contagi», reitera la presidenta de la UBIC.

Divendres a la tarda, quan encara tenien permís per obrir les botigues de roba, que són les que principalment es beneficien de les rebaixes de després de Nadal, els dependents atenien clients que entraven a establiments del centre de la ciutat, malgrat no haver-hi la vitalitat i el nervi habituals dels dies de rebaixa. En un parell de botigues de marques conegudes del passeig de Pere III hi havia cues per accedir-hi a les 7 de la tarda, però no perquè estiguessin totalment plenes, sinó per impedir aglomeracions a l'interior. Dissabte i diumenge, els pocs vianants del centre tan sols tenien l'opció de mirar les peces dels aparadors.

Bona part de la vitalitat del comerç manresà depèn de la cartera de clients d'altres municipis del Bages i comarques de la Catalunya Central, i ara amb el confinament municipal no es poden desplaçar a la ciutat. «Entre el 30% i el 40% dels nostres clients són de fora de Manresa, amb la qual cosa és important que hi puguin venir a fer les seves compres, perquè el nostre negoci en depèn», remarcava Ester del Paso, que té quatre botigues de calçats al centre. És un clam general dels botiguers, que veuen molt difícil remuntar amb les restriccions de mobilitat actuals.

«El confinament municipal fa més mal, fins i tot, que el tancament del cap de setmana. Perquè obrir un dissabte sense poder atendre els clients d'altres poblacions es nota molt. A més, no és que tinguem clients de pobles del Bages, sinó que també ens ve gent de Berga i d'Igualada», afirma Carme Barranco, propietària de la botiga de roba de Joan Soler del carrer Guimerà, que constata com el fet de no poder sortir com abans ha fet que la gent no compri tanta roba de mudar.

Els comerciants de Manresa tenen la sensació que les restriccions estan pensades sobretot per a Barcelona i les ciutats de l'àrea metropolitana, i es tenen poc en compte la realitat dels municipis de la resta del país. «A Barcelona hi ha una massa de població suficientment important perquè les botigues pugin aguantar amb els clients de la mateixa ciutat, però això no passa a indrets com la regió central», afegeix el president de la comissió de Comerç de Pimec a la Catalunya Central, Joan Vila.

La previsió de xifres amb les que es mou la Pimec són demolidores i calcula, per al conjunt del país, una caiguda del 22% en el sector de la moda, del 55% en cultura i oci, i del 47% en la restauració al mes de gener. A més, es preveu que des de l'inici de la pandèmia fins al mes de març d'aquest any, aproximadament, puguin tancar el 40% dels establiments si la situació epidemiològica i les restriccions no donen un respir. Vila considera la campanya d'hivern per perduda i deixa un bri d'esperança de cara a la primavera, si la vacuna comença a vèncer el virus i tot canvia.

El primer cap de setmana de rebaixes està marcat al calendari dels comerciants com un dels més importants de l'inici d'any, però aquest cop no hi han pogut comptar. «Podíem obrim fins i tot diumenge, però aquesta vegada, amb la prohibició d'obrir, hem perdut moles vendes», explica el propietari de la botiga Iglesias Moda, del carrer d'Urgell, Valentí Cardona. I és que se solien fer el 25% de les vendes del primer mes de l'any.

La responsable d'Intmissimi a Manresa i d'altres ciutats, Paola Egler, ressaltava que els primers dies de rebaixes han venut el 35% menys en el conjunt de botigues que dirigeix, i destacava importants promocions per animar les vendes. Una estratègia comercial que no poden aplicar els comerciants que no són franquícies de grans marques pels marges tan estrets de guany, i tan sols poden igualar, en alguns casos, la rebaixa d'altres anys.