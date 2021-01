El curs es reprèn amb els dubtes dels docents i l'aval dels pediatres

El curs escolar 2020-2021 es reprendrà avui després de les vacances nadalenques amb l'aval de la Societat Catalana de Pediatria i els dubtes d'algun sindicat de docents i col·lectius de famílies que haurien preferit que es fessin abans cribratges, i fins i tot que no es reobrissin els centres.

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que s'ha donat tres setmanes de termini per veure si l'evolució de les dades de la pandèmia permeten mantenir les escoles obertes o bé cal tancar-les. El Govern sempre ha mantingut que les escoles «seran l'últim que es tanqui».

El sindicat de docents de secundària ASPEPC-SPS va reclamar directament l'ajornament de l'obertura dels centres escolars davant «la gravíssima situació» que patim. D'altra banda, les dades del grup de treball de pediatres d'atenció primària i hospitalària de Catalunya per a la investigació sobre la covid-19 en població pediàtrica i les dades de l'estudi d'investigació Kids Corona «confirmen que la transmissió és molt més alta dins el nucli familiar que dins de les aules».

Com a mesura per evitar contagis, el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va informar ahir que el Govern instal·larà purificadors d'aire a les aules de les escoles on faci més fred, i on no es pugui «garantir el confort tèrmic mínim indispensable».

En una entrevista a RAC1, va explicar que la Conselleria d'Educació enviarà avui instruccions per a la ventilació dels centres.