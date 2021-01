Els demòcrates es plantegen ajornar l'impeachment a Donald Trump Schwarzenegger compara l'assalt amb el nazisme

El portaveu del Partit Demòcrata a la Cambra de Representants, James Clyburn, va plantejar ahir la possibilitat que s'ajorni el judici polític o 'impeachment' contra el president Donald Trump fins que faci cent dies de la presidència de Joe Biden i evitar així dificultar la seva agenda legislativa. En aquest cas, el judici polític podria servir per inhabilitar Trump de cara a les eleccions presidencials del 2024.

Clyburn va assenyalar que serà la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, qui «decideixi quan és el millor moment per votar». «Que el president electe Biden tingui els 100 dies que necessita per presentar i posar en marxa la seva agenda, pot ser que presentem els articles (del judici polític)», va explicar en declaracions a la CNN.

El divendres Pelosi va indicar que estan preparats per plantejar l''impeachment'aquesta setmana si no dimiteix ell mateix pel seu suport als manifestants que van assaltar el Capitoli el passat 6 de gener.

La possible destitució necessita en qualsevol cas el suport del Senat i del seu president, el republicà Mitch McConnell, que va advertir que no aprovarà cap moció abans del 19 de gener, quan la presa de possessió de Biden està prevista per al 20 de gener. En aquesta mateixa data el vot de qualitat de la nova vicepresidenta, Kamala Harris, donarà el control del Senat als demòcrates.

Mentre, continua la divisió dins del Partit Republicà entre els qui donen suport a Trump i els qui demanen que dimiteixi. La primera congressista republicana a demanar la dimissió del mandatari va ser la senadora per Alaska Lisa Murkowski. També han demanat la dimissió el senador Pat Toomey, cosa que augmenta la pressió sobre els centristes republicans de la cambra alta.

L'actor i exgovernador republicà de Califòrnia Arnold Schwarzenegger va qualificar a Donald Trump com el «pitjor president de la història» i va comparar l'assalt al Capitoli amb un dels episodis més dramàtics del nazisme a Alemanya. L'actor va acusar, a més, a Trump de buscar «un cop d'estat».