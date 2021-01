La JEC rebutja excloure les persones majors de 60 anys de les meses electorals el 14-F

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat excloure les persones majors de 60 anys de les meses electorals el 14-F. Així ho ha avançat 'Rac1' aquest dilluns, assegurant que el Govern havia demanat prescindir d'aquesta franja d'edat per evitar la seva exposició durant tota la jornada en un context de pandèmia. Com a mesura excepcional, la Generalitat també havia sol·licitat que en cas de no poder-ho fer, els escollits poguessin excusar-se sense la necessitat de presentar cap justificant. En tots dos casos la JEC s'ha negat a fer canvis, al·legant que no es pot alterar l'edat límit que marca la llei i que correspon a les juntes electorals de cada zona decidir - cas per cas - qui es pot alliberar d'anar-hi presencialment aquella data.

Paral·lelament, els ajuntaments d'arreu del país han començat a fer aquesta setmana els sortejos per escollir a totes aquelles persones que els tocarà estar a les meses durant la celebració dels comicis. La llei electoral sí que deixa fora les persones majors de 70 anys.