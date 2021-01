L'aeroport de Vitòria, llest per rebre les vacunes de Pfizer a causa del temporal

El Govern va treballar ahir per assegurar que les 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 puguin arribar avui a l'aeroport de Vitòria com a «alternativa» en cas que no puguin arribar a l'aeroport d'Adolfo Suárez-Barajas de Madrid pel temporal, segons va informar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

S'ha preparat la logística en cas que les vacunes hagin d'arribar a Vitòria i no a Madrid, des d'on, si fos així, es repartirien a la resta d'Espanya, amb la finalitat que pugui traslladar-se la mercaderia per carretera des de Vitòria fins a la capital espanyola. «En un sentit o un altre està garantit el subministrament de la vacuna», va tranquil·litzar el ministre.

Segons informa el Ministeri de Sanitat, la previsió és que aquesta matinada de dilluns arribés una nova remesa de vacunes de les companyies Pfizer/*BioNTech, segons la planificació acordada amb els laboratoris.

Les vacunes, unes 350.000 dosis, és previst que arribin amb avió als aeroports designats, amb algun possible ajust donada la situació climatològica, com ja va assenyalar Marlaska en la roda de premsa. La companyia Pfizer és qui s'encarrega de la distribució de les seves vacunes a Espanya.

Amb tot això, es van implementar els esforços logístics per salvar les conseqüències del temporal i que les vacunes puguin arribar a tots els punts designats per les comunitats autònomes al llarg del dia d'avui.