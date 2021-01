L'expansió de la covid frena a Catalunya, però continua pujant la pressió a les UCI

Els indicadors epidemiològics de la covid-19 han millorat aquest dilluns a Catalunya per segon dia consecutiu, tot i que segueix augmentant la pressió als hospitals, on hi ha 2.383 persones ingressades amb coronavirus, 27 més que diumenge, de les quals 470 estan greus a l'UCI, dotze més que el dia abans. També segueix augmentant la mortalitat d'aquesta tercera onada de l'epidèmia, que ja s'ha cobrat des de març de l'any passat 17.628 vides a Catalunya, de les quals 70 s'han notificat avui.

Segons les dades actualitzades pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), índex que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, ha tornat a baixar i s'ha situat en 546 punts, trenta menys que ahir, tot i que l'índex de casos acumulats per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies (IA14) ha crescut de 445 a 468.

El nombre de casos confirmats de covid, amb tota mena de proves, acumulats des de l'inici de la pandèmia al març de 2020 suma ja 428.167, dels quals 1.147 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, una xifra que acostuma a baixar els caps de setmana perquè es fan menys proves diagnòstiques i es comuniquen menys resultats.

La velocitat de contagi baixa d'1,34 a 1,21

La velocitat de propagació de virus (Rt) també ha baixat per segon dia consecutiu i ha passat d'1,34 a 1,21 -cada 100 infectats contagien una mitjana de 121 persones-13 centèsimes menys que ahir.

La positivitat, és a dir, el nombre de positius per cada cent proves que es fan, segueix augmentant i avui és de 11,07%, gairebé dues dècimes més que ahir.

La Vall d'Aran i la Cerdanya tenen les pitjors dades



La comarca amb pitjors indicadors epidèmics aquest dilluns és la Val d'Aran, amb 1.783 punts, gairebé 350 més que ahir, mentre que la Cerdanya, tot i haver estat dues setmanes confinada perimetralment és la segona amb més risc, amb 1.376 punts, cinc-cents menys que ahir.

La altres comarques que estan en pitjor situació són: la Ribera d'Ebre (1.168), el Ripollès (1.166), el Priorat (1.016), les Garrigues (974) i el Baix Empordà (905), mentre que cap comarca catalana està per sota de 100, el llindar que marca el risc alt de rebrot.

A la Catalunya Central, el Bages té ara un risc de rebrot de 671; el Berguedà, de 601; el Solsonès, de 751; el Moianès, de 648; l'Anoia, de 652; i l'Alt Urgell, de 659.

La comarca de Barcelonès, la més densament poblada de Catalunya, té avui un índex EPG de 569 punts, vuit menys que ahir, amb una velocitat de propagació (Rt) de 1,29, quan ahir era de l'1,38.

Puigcerdà, Olesa i Igualada, entre les ciutats grans amb el risc de rebrot disparat



Pel que fa als municipis, els més afectats per covid avui són Puigcerdà, amb un EPG de 2.084, Palafrugell (1.220), Vilafant (1.127), Olesa de Montserrat (918), Igualada (893), Sant Andreu de la Barca (873 ), Reus (871), Amposta (866), Sant Joan Despí (841) i Sant Pere de Ribes (835).

A Manresa, l'indicador és ara de 726. La ciutat de Barcelona, per la seva banda, té un risc de rebrot de 549 punts.