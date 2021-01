Mor d'un infart un conductor atrapat pel temporal a Belltall

Un home de 55 anys va morir d'un infart diumenge després de quedar atrapat amb el seu cotxe pel temporal a Belltall (Tarragona).

En explicar-ho en roda de premsa aquest dilluns, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha destacat que «no existeix cap nexe de causalitat entre la seva mort i la nevada».

L'home va tenir un infart dins del vehicle i «la dificultat que hi va haver va ser que hi arribessin els serveis» del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha explicat Sàmper, i ha afegit que els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat també van intervenir-hi per facilitar l'accés.

«En lloc de tenir l'actuació directa al vehicle com es fa normalment quan hi ha un infart de miocardi, se l'ha portat a l'hospital», i ha explicat que es desconeix si va quedar atrapat a conseqüència de l'infart o si va tenir l'aturada després.

Sàmper ha remarcat que «no és una víctima de la nevada» i ha explicat que va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida.