Els Mossos sancionen 15 persones a Montserrat per incomplir el confinament

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va explicar ahir en roda de premsa que s'han denunciat conductors que en les últimes hores han incomplert el confinament municipal. Concretament, va explicar que es van sancionar 15 turismes a Montserrat i 7 més al parc del Montseny i va recordar que, a banda d'incomplir les restriccions per lluitar contra la covid-19, també van «posar en risc» la integritat física dels serveis d'emergència.

D'altra banda, ahir hi va haver 5 accidents per sortides de via i el cas de quatre vehicles a Prades que van estar més de mitja hora bloquejant l'entrada de màquines llevaneu també per una sortida de via.

A primera hora de la tarda es va aixecar la restricció de vehicles de més de 7,5 tones a l'A-2, AP-2, AP-7 i C-25 per anar normalitzant la mobilitat del transport de mercaderies.

Sàmper també va informar que es tornava a permetre la sortida cap a França dels transports de mercaderies peribles (que poden caducar, bàsicament alimentació) i que estan exempts de la restricció vigent de no passar la frontera fins a les 22 h.

D'altra banda, també va confirmar que ahir a la tarda ja no hi havia cap municipi incomunicat a Catalunya, si bé, a l'hora de tancar l'edició, continuaven havent-hi 17 trams de vies afectades per la neu, sobretot a les províncies de Lleida i Tarragona.