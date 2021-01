La neu obliga a suspendre el transport escolar a nou comarques catalanes

Els consells comarcals de les Garrigues, l'Urgell, el Priorat, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i la Segarra van decidir suspendre el transport escolar durant el dia d'avui després dels importants gruixos de neu que ha deixat el temporal, segons han informat Protecció Civil i els mateixos consells comarcals. Els centres que tinguin subministraments quedaran oberts per als alumnes que puguin arribar, segons fonts d'Educació. A l'Urgell la mesura afecta 24 rutes que transporten 571 estudiants de centres de primària i secundària. En el cas de la Conca de Barberà, es tracta de 20 rutes que porten 453 estudiants.

En el cas de l'Alt Camp, no es podran fer les rutes de Querol i Mont-ral, els dos municipis més elevats de la comarca i els més afectats per la nevada.

També a la Ribera d'Ebre queden suspeses cinc rutes de transport escolar per la presència de neu i gel a les carreteres.

Al Baix Camp no es prestarà servei de transport escolar als municipis de Prades, Capafonts, Arbolí, l'Argentera i Colldejou, la qual cosa afecta 15 alumnes. A més, l'escola de Prades no obrirà avui.

Al Priorat són 14 rutes escolars, que afecten 400 alumnes. Les escoles obriran amb serveis mínims a la Terra Alta amb el professorat propi de cada municipi per poder cobrir les necessitats de pares que han d'anar a treballar, segons va indicar la presidenta del Consell Comarcal, Neus Sanromà. Queden suspeses set rutes, amb 245 estudiants.

Segons va explicar el president de l'Urgell, Gerard Balcells, «s'ha decidit una mesura general per no posar en risc» els alumnes i xofers dels busos. A banda dels gruixos de neu, també es preveu que es puguin formar plaques de gel amb la baixada de temperatures.

A la Catalunya Central es preveu que el funcionament del transport escolar a l'alt Berguedà, Moianès i Anoia, les comarques més afectades per l'episodi de neu, no es vegi afectat, si no hi ha canvis de darrera hora, segons van explicar ahir els seus responsables.

Un total de 2.387 clients de 21 municipis catalans continuaven ahir a la nit sense llum pel temporal de neu i vent. En van destacar els 355 abonats del Masroig, els 336 de Tortosa, els 288 de Capçanes, els 253 de Caseres i els 243 del Molar. A Agramunt es va solucionar temporalment el problema amb tres grups electrògens que es van col·locar ahir a la tarda. Durant tot el dia, de fet, es van anar col·locant grups en diferents municipis, allà on no era possible accedir a les avaries per culpa de la neu.

Dels 65 grups disponibles per a tot el territori, se'n van mobilitzar 18: 3 a Agramunt, 2 a Reus, 2 a Falset, 2 a Masroig, 2 a Arnes, 2 a Morera de Montsant i un a Lloar, Margalef, la Bisbal de Falset, Bellmunt del Priorat, Caseres i Sant Hilari.

A causa de les continuades nevades es va generar un volum superior d'incidències durant tot el dia d'ahir. La nevada va afectar especialment la zona de Tarragona Sud i la Catalunya Central. Al llarg de tot el matí, el temporal es va anar movent cap al nord i va afectar també Lleida i l'interior de Girona.