La PIMEC avisa que hi ha grans establiments que no compleixen la prohibició d'obrir

La PIMEC de la Catalunya Central avisa que hi ha grans establiments, de més de 400 metres quadrats, que no estan seguint les normatives i mantenen obert el negoci. Són locals comercials que, davant les restriccions actuals, havien de tancar després de Reis i no poden aixecar la persiana fins del 17 de gener. L'organització empresarial demana a les administracions que estiguin atentes i controlin qui està seguint la normativa.

«Això no ajuda el petit comerciant», avisa el representant de la PIMEC, Joan Vila. Divendres, establiments de més de 400 metres quadrats del centre de Manresa tenien la persiana a baix, però hi havia personal a l'interior atenent clients que anaven a buscar alguna comanda. D'altres del carrer Guimerà, com el Zara, tenien l'establiment tancat i, aparentment, sense personal a l'interior, tal i com indica la normativa que s'ha de fer.