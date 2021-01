La residència de Solsona trasllada vint avis i només hi queden els que tenen covid

Traslladar els avis que no tenen el virus per centrar els esforços en els que el tenen i poder-ho fer tenint en compte que més de la meitat del personal està de baixa perquè també té la covid. És la determinació que s'ha pres en el cas de la residència de Solsona -l'Hospital Pere Màrtir Colomés-, que ha traslladat vint residents. D'altra banda, ha lamentat tres morts per la pandèmia des de dissabte a la tarda, que eleven a sis el total de les defuncions en aquest centre per culpa del brot de covid.

Després de gestionar-ne les autoritzacions amb les famílies, entre dissabte i ahir es van traslladar 16 residents de l'Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona a la residència Colisée d'Igualada per evitar qualsevol possible contacte amb persones positives de covid. Són usuaris de les zones grogues, que han donat negatiu en les proves des de l'inici del brot a la residència solsonina. Dos usuaris més van ingressar a la zona sociosanitària del Centre Sanitari del Solsonès i dos van retornar voluntàriament al seu domicili.

L'Ajuntament de Solsona, el Centre Sanitari del Solsonès i el Patronat de la Fundació Pere Màrtir Colomés en van informar ahir.

Van explicar que el trasllat temporal de persones usuàries per concentrar els esforços en la cura de persones contagiades és la solució que s'ha considerat més viable, conjuntament amb la Generalitat, davant el gran volum de baixes de personal. Al seu entendre, aquesta mesura, a més a més de reduir la pressió i càrrega laboral dels professionals, en tant que no s'hauran de seguir protocols diferenciats per zones, garanteix també la protecció dels usuaris no infectats, ja que en redueix la possibilitat de contagi.

La residència Colisée d'Igualada és inclosa dins el pla buffer de Salut, amb la qual cosa disposa de places equipades per atendre persones d'altres instal·lacions amb necessitats de cura especials relacionades amb la covid-19, si bé els avis traslladats no tenen el virus.

Com ha informat aquest diari, el centre solsoní té 63 residents i 42 professionals (57%) afectats pel brot declarat la setmana passada. El comitè de seguiment del brot va voler reconèixer ahir els esforços de la plantilla de treballadors que continua operativa i de les noves incorporacions. «Les famílies poden estar segures que s'està atenent adequadament el conjunt de residents en aquest complex cap de setmana».