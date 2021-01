La UBIC de Manresa enregistrarà un vídeo remarcant que a les botigues no hi ha contagis

El missatge serà clar, les botigues no són un focus de contagis. Aquesta serà la idea principal d'un vídeo que vol difondre la UBIC de Manresa amb comerciants de la ciutat. La idea és distribuir-lo a les xarxes socials per remarcar a la ciutadania que els comerços no suposen un perill si en els establiments se segueixen totes les mesures de seguretat, que se centren en desinfectar els espais sempre que convingui i garantir que a l'interior de les botigues no hi hagi aglomeracions per mantenir la distància de seguretat entre els clients.

La idea és enregistrar el vídeo aquesta setmana i que els mateixos comerciants s'encarreguin d'expressar el missatge. «Complim amb tot el que ens diuen, i si des de l'administració ens diuen que hem de tornar a tancar, doncs tancarem», explica al presidenta de l'entitat comercial de Manresa, Tània Infante. Però volen destacar que són segurs. «Segons informes de l'administració central, les dades demostren que els contagis tenen lloc, principalment, en l'àmbit privat i de les famílies. Pràcticament no s'han detectat casos en espais comercials», indica.

El sector comercial viu una situació difícil i malgrat que s'evita parlar entre els botiguers de Manresa de tancaments, la inquietud per saber fins quan poden aguantar els negocis planen en les converses. «Els botiguers prenen mesures, i davant l'escenari actual miren de no comprar tan gènere com abans, i així evitar costos innecessaris davant la demanda que hi ha actualment. Però tot i això, hi ha despeses d'estructura molt costoses que s'han de sufragar, com el manteniment o els lloguers», explica la presidenta de la UBIC de Manresa.

Un dels principals problemes per aguantar els negocis és la incertesa de tot plegat, i no saber fins quan duraran les mesures i si n'hi haurà de més severes.