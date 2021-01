Adrià Carrasco torna de Bèlgica després que s'arxivi la seva causa

Adrià Carrasco, el jove d'Esplugues de Llobregat que a l'abril del 2018 va fugir a Bèlgica després d'una operació de la Guàrdia Civil contra CDR acusats de terrorisme, ha tornat a casa un cop el jutjat ha arxivat la causa oberta contra ell per participar en talls de carreteres.

El jutge de Granollers que investigava Carrasco per forçar suposadament l'obertura de peatges a l'autopista va acordar arxivar el cas, tot just mesos després de l'absolució de Tamara Carrasco, l'altra CDR que sí que va ser detinguda per la Guàrdia Civil i va estar confinada per ordre judicial a Viladecans durant gairebé un any. L'operació de l'institut armat, desplegada l'abril del 2018, va ser ordenada per l'Audiència Nacional en una causa per terrorisme, sedició i rebel·lió, tot i que finalment el tribunal la va remetre a la justícia ordinària, en descartar aquests delictes. Carrasco mai va ser localitzat per la Guàrdia Civil ni es va presentar al jutjat i se'n desconeixia el parador fins que, l'octubre del 2018, va comparèixer en un acte a Brussel·les amb Christophe Marchand, un dels advocats de l'expresident Carles Puigdemont a Bèlgica.

En roda de premsa davant la seu de el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acompanyat per membres de la plataforma «Adri et Volem a Casa» i de Tamara Carrasco, el jove va comparèixer davant la premsa per anunciar que el jutge de Granollers que l'investigava havia acordat l'arxiu provisional del cas, davant la falta de proves que acreditin que cometés cap delicte.