El confinament a les aules, per sota del 5% fins a Nadal

El curs escolar es va reprendre ahir a les comarques centrals amb aspiracions d'intentar millorar, o com a mínim mantenir, la incidència de positius de covid que hi va haver durant el primer trimestre.

Com ja va explicar aquest diari (vegeu l'edició del 29 de desembre passat), a les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona, el nombre de grups confinats a les aules des que va començar el curs, el 14 de setembre, i fins a l'inici de les vacances de Nadal, no va superar mai el 5% del total. En concret, el màxim de grups confinats es va registrar l'1 de novembre (amb dades que recollien el balanç de l'última setmana d'octubre), quan en el conjunt de les sis comarques hi havia 239 grups confinats a les escoles, la qual cosa suposava el 4,59% del total de grups de tots els centres educatius del territori.

A partir d'aquí, les xifres van començar a baixar, uns deu dies després que es decretés el toc de queda nocturn i el confinament municipal (aleshores de divendres a diumenge). La tendència es va capgirar i es va registrar un lleuger ascens els dies anteriors a l'inici de les vacances de Nadal.

El primer trimestre escolar a les comarques centrals es va tancar amb una mitjana setmanal de grups confinats del 2,2%. Catalunya en el seu conjunt va tancar el trimestre amb 929 grups confinats d'un total de 72.000, el que suposa l'1,29% del total.