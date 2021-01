El cribratge massiu als centres educatius de Manresa comença avui

El cribratge per detectar covid entre professionals dels centres educatius de Manresa començarà avui, l'endemà de l'inici del curs escolar un cop passades les festes de Nadal. A les comarques centrals és previst que d'aquí fins a finals de mes es facin unes 13.000 PCR, mentre que al conjunt de Catalunya es faran la prova unes 170.000 persones. El test és voluntari i es realitza per frotis nasal a partir d'una autopresa. Cada professional s'ha de prendre ell mateix la mostra amb l'ajuda d'un kit que proporciona Salut i Ensenyament. Això ha generat certes reticències

El cribratge es farà d'una forma esglaonada i progressiva, però en paral·lel a tot el territori, segons va explicar ahir a Regió7 la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya central, Dolors Collell. En aquest sentit, «no es farà una ciutat o comarca de cop» per, entre altres coses facilitar la substitució de possibles casos positius. Segons Collell, l'objectiu primordial és detectar casos asimptomàtics, que «són els que poden generar contagis als centres» i per extensió a l'àmbit familiar». Per aquest motiu creu que «val la pena que ho faci tothom».

Aquest esgraonament del programa de cribratge fa que algunes escoles i instituts de Manresa el comencin avui mateix i altres encara no tinguin a data. Aquests últims esperen la trucada o la confirmació del seu gestor covid -cada centre té un professional sanitari de referència per assumptes relacionats amb el virus- per confirmar la data.

Avui, per exemple, es faran les proves tots els professors i treballadors de l'institut Lluís de Peguera i de les escoles Renaixença, Les Bases o Sant Ignasi. Dimecres ho faran centres com La Font, Serra i Hunter, Ítaca o Valldaura. En canvi al Puigberenguer o a l'institut Pius Font i Quer, ho tenen tot preparat, bàsicament la documentació de tot el personal que es farà el PCR, però se'ls hi ha d'assignar data.

En alguns casos és la pròpia direcció del centre qui s'ha d'encarregar d'anar a buscar el material necessari per fer les proves al seu Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència, i també de tornar-lo a portar per, d'aquí, dur totes les mostres al laboratori de referència.

A tots els centres consultats per aquest diari la majoria de treballadors de les escoles i instituts es faran la prova. No està tan sols pensada pels docents, sinó per a tothom qui treballa en l'atenció i els serveis dels centres educatius com conserges, administratius, monitors de menjador o personal de neteja i manteniment.

«Tothom ha mostrat el seu interès en participar-hi», ha assegurat el director de l'escola La Font, Lluís Cano. A La Font el material el tindran avui però l'autopresa de les mostres es farà demà dimecres. El fet que cadascú s'hagi de fer el test no ha generat problemes. «Anticiparia més dificultats si ho haguéssim de fer amb els nens i nenes. Nosaltres fem acompanyament a qui té neguit o por, però no em veig amb cor de fer la prova a un infant».

Per la directora del Serra i Hunter, Anna Torra, el cribratge «és una forma de posar el comptador a zero. Podrem saber la foto del moment» tenint en compte que l'educació «és un servei públic» i «un sector sensible». Del fet que es tracti d'una automostra ha opinat que «pot ser que algú hagi mostrat reticències, però a partir d'ara moltes coses seran així».

Montse Cardellach, directora de l'escola Puigberenguer, ha comentat que «aquí tothom ho ha rebut bé. Pensem que ho hem de fer». També a l'escola Ítaca pràcticament la totalitat dels professionals que hi treballen faran el test. «S'agafa com a una responsabilitat individual per al bé col·lectiu», ha assegurat la codirecció de l'escola. A l'escola Les Bases «la majoria la farà perquè creiem que és important», segons la seva directora, tot i que hi ha qui opina que s'hauria d'haver fet abans de tornar de les vacances de Nadal. Al Sant Ignasi «pràcticament tots» es faran el test, avui.

Ahir a l'institut Lluís de Peguera acabaven de repassar la llista de tothom qui s'ha de fer el test per poder combinar les classes i tots els serveis amb l'autopresa de la mostra, mentre que al Pius Font i Quer ja tenien a punt «tot el que ens han demanat» com per exemple targetes sanitàries, documents d'identitat o les autoritzacions signades, i només estaven pendents de la trucada del gestor covid, segons el director del centre, Valentí Grau.

Els mestres, professors i personals dels centres educatius han rebut un vídeo amb les instruccions necessàries per prendre's ells mateixos la mostra. «Hem dit a tothom que se'l miri perquè tots ho hem de fer el mateix dia. Sembla que no és complicat. Esperem fer-ho bé», ha comentat Cardellach de l'escola Puigberenguer.

El vídeo dura dos minuts. Es mostra el material que lliura Salut i Ensenyament de forma individualitzada per a cada professional. Es tracta d'una caixa on hi ha gel hidroalcohòlic, les etiquetes identificatives de cadascú, l'escovilló per fer-se el frotis, un tub i una bossa transparent on caldrà desar la mostra. Recomana triar un espai ventilat i sense que hi hagi ningú a dos metres de distància i, a continuació, rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic i fer servir l'escovilló per treure mostres del nas. L'escovilló ha d'anar dins el tub, i el tub dins la bossa.

Els resultats es comunicaran personalment a tots els professionals que hagin participat en el programa de cribratge. Els negatius a través de SMS, i els positius s'alertaran també per SMS i mitjançant una trucada telefònica per explicar com actuar en cada cas. Totes les persones que donin positiu hauran d'iniciar un període d'aïllament de 10 dies, i també es valorarà si cal fer confinament d'algun dels grups de convivència estable.

Segons el departament d'Educació, el programa de cribratge forma part d'una estratègia de control i seguiment de la pandèmia amb l'objectiu de «seguir treballant per tal que els centres educatius siguin espais segurs com ho han estat durant el primer trimestre del curs 2020-2021». També per fer «més segura la tornada als centres» després de les vacances.

Es portarà a terme a tots els centres educatius, ja siguin públics, privats o concertats, i a totes les etapes educatives, des de llars d'infants fins a instituts i adults.