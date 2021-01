El departament manté que les escoles són segures i actualitza els seus protocols de ventilació

La totalitat dels centres educatius de la Catalunya Central van reprendre ahir el curs escolar després de les vacances de Nadal. Tot i fer-ho amb unes dades de la pandèmia gens favorables, el departament d'Educació referma la seva aposta per mantenir oberts els centres i ha actualitzat els seus protocols de ventilació. La directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, assegurava ahir que «no hi havia cap motiu objectiu per no obrir les escoles» i que, amb les dades que tenim fins ara, els centres «no són amplificadors de transmissió, al contrari, poden ajudar a un major control».

Tot i que el temporal de neu va obligar a anul·lar ahir un parell de rutes escolars a la comarca de l'Anoia, la pandèmia de la covid-19 no va suposar cap impediment perquè tots els centres del territori obrissin portes amb total normalitat. Tots els grups van poder reprendre ahir el curs i només estava confinat l'alumnat que havia donat positiu durant les vacances de Nadal però que no havia estat en contacte amb els companys i, per tant, «no té repercussió en l'àmbit escolar».

La directora dels Serveis Territorials d'Educació era clara: «hem obert els centres amb la idea de continuar amb el màxim de normalitat possible dins un context de pandèmia». Així, el curs es va reprendre amb els mateixos protocols que es van establir al setembre i amb les úniques novetats del cribratge massiu que s'anirà fent al personal docent (vegeu pàgina 2) per detectar possibles positius i les noves orientacions de ventilació.

En aquesta línia, ahir el departament d'Educació va actualitzar la documentació sobre ventilació als centres educatius, en el marc de la covid-19, tenint en compte els últims estudis realitzats. D'aquesta manera, es recomana, entre altres coses, que els edificis amb ventilació natural aquesta sigui creuada i continua i dona un seguit d'indicacions sobre la periodicitat i com s'han de ventilar els diferents espais. Segons Collell, «quan aquesta ventilació entri en contradicció amb el confort tèrmic i no sigui adequada valorarem la instal·lació de solucions alternatives» com poden ser purificadors d'aire. En el cas dels edificis més moderns no hi ha problemàtica perquè ja tenen ventilació mecànica i l'aire es renova.

A banda d'això, els centres segueixen els seus plans de reobertura amb mesures com els grups estables, entrades esglaonades o presa de temperatura. Per això, la directora dels Serveis Territorials assegura que l'escola «és un espai on es compleixen rigorosament les mesures i a vegades l'àmbit familiar no és tan segur com aquest». Recorda també la necessitat de tenir oberts els centres per l'alumnat més vulnerable perquè «a banda que són espais educatius i un servei essencial, són també un espai de protecció dels més febles i els beneficis que aporten són insubstituïbles perquè és molt difícil fer a casa el mateix que es fa a l'escola». Tot això, sumat a la conciliació de la vida laboral i familiar que comporta l'obertura de l'escola.

Collell diu que ara hi ha molt més coneixement de la situació que al març, quan es van tancat tots els centres , i creu que vistos els efectes de la pandèmia entre els infants «fins i tot en una situació de confinament total les escoles haurien de romandre obertes per atendre als fills dels treballadors essencials».

D'altra banda, el pla per digitalitzar els centres continua en marxa però encara s'ha d'acabar de completar. Mentre que ja està resolt el tema de les connectivitats, es continuen distribuint els portàtils del professorat que, de moment, han rebut tots els instituts i ara ho faran les escoles. Pel que fa als dispositius destinats a l'alumnat, es van repartint a mida que van arribant perquè estan pendents dels distribuïdors .

Collell remarca que «encara que no s'hagi rebut tot el material estem molt més preparats i si s'hagués de fer un confinament els centres tenen dispositius i connectivitats i, per tant, podem assegurar la continuïtat educativa». La directora territorial admet que tenen la tranquil·litat d'estar més preparats i que «un tancament com el del març no es repetirà».