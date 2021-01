Dipòsits de cadàvers improvisats al Regne Unit per la covid-19

Dipòsits de cadàvers improvisats al Regne Unit per la covid-19

Desenes de cossos arriben cada dia a una carpa blanca, un dipòsit de cadàvers improvisat instal·lat al mig d'una esplanada d'Epsom, al sud d'Anglaterra, en un país amb els hospitals desbordats pel nou coronavirus.

El Regne Unit s'està veient durament colpejat per una variant de la covid-19 considerada més contagiosa i que ha fet que es disparin els casos i la mortalitat. Divendres passat, es van registrar 1.325 de morts en 24 hores, una cosa mai vista des que va començar la crisi. Aquesta situació ha col·locat els hospitals sota una gran pressió, tant a les seves unitats de cures intensives com als seus dipòsits de cadàvers. I, de retruc, també al sector funerari.

Davant la falta de places, el dipòsit de cadàvers provisional d'Epsom, al comtat de Surrey, al sud-oest de Londres, acull 170 cossos, més de la meitat dels quals víctimes de la covid-19, segons l'Ajuntament. El març passat, quan aquest dipòsit de cadàvers va ser instal·lat, en 12 setmanes hi van passar 700 cadàvers. En comparació, «des del 21 de desembre, al cap de tan sols dues setmanes i mitja, havien passat 300 cossos» per aquest dipòsit de cadàvers temporal, ha declarat un portaveu municipal.



Una persona de cada 20, malalta

A Londres, una persona de cada 20 està infectada del nou coronavirus, molt més que la mitjana nacional –ja prou alta– d'una persona de cada 50. Una situació que ha portat a instal·lar un nou dipòsit de cadàvers temporal a prop del crematori de Breakspear, al nord-oest de Londres, per «completar la capacitat existent», segons va declarar a l'AFP un portaveu de les autoritats locals. No obstant, encara no està en funcionament.

Siraj Qazi, director del Ghousia Funeral Service, un tanatori per a la comunitat musulmana de Luton, a 32 km al nord de Londres, constata una «afluència massiva» en les últimes setmanes. «Fem enterraments cada dia i les morts de les quals ens ocupem actualment estan vinculades principalment a la covid», va declarar Qazi. Els nivells d'ara voregen els del març i l'abril, quan es va registrar el pic de la primera onada i la seva empresa es va veure gairebé desbordada.

El Regne Unit és el país d'Europa més castigat per la pandèmia, amb gairebé 82.000 morts, i els seus serveis de salut es preparen per a les «pitjors setmanes de la pandèmia», va advertir el metge en cap d'Anglaterra, Chris Whitty.