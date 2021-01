Un ERTO afectarà 550 treballadors de Seat durant cinc mesos

La direcció de Seat ha plantejat als sindicats un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que deixarà a casa durant 5 mesos uns 550 treballadors i que afectarà de forma menor un màxim d'uns 11.000, per la restricció a nivell mundial del subministrament de semiconductors.

Segons el president del comitè d'empresa, Matías Carnero (UGT), ahir es va celebrar la primera reunió per concretar els detalls de l'ERTO que l'empresa va anunciar el mes passat. L'ERTO es durà a terme des de finals de gener fins al 30 de juny i planteja el tancament de, com a màxim 20 dies, la producció de les línies 1, 2 i 3 de Martorell.A més, també suposarà el tancament de la producció de la Zona Franca durant uns 20 dies i el centre de components del Prat uns altres 30 dies, aproximadament. Carnero va explicar que l'ERTO afectarà unes 11.000 persones durant alguns dies encara per determinar, però que el nombre total de treballadors que estaran els cinc mesos en l'expedient seran uns 400 de Martorell i uns 150 de la Zona Franca, sense incloure el personal de les ETT que es veurà afectat per aquesta situació i que podrien ser unes 600 persones. Els representants dels treballadors estudiaran la proposta de l'empresa i es tornaran a reunir amb la direcció.

Fonts de l'empresa, que no han voler concretar les xifres de l'ERTO, van confirmar que la direcció i els sindicats han iniciat una ronda de negociacions per abordar la reorganització de la producció, així com per acordar la sol·licitud a la Generalitat d'un ERTO, per les restriccions en el subministrament d'aquesta peça clau dels xips dels circuits electrònics d'alguns cotxes.