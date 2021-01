Un informe de Salut alimenta el debat sobre un possible ajornament del 14-F

El Departament de Salut de la Generalitat va traslladar ahir a les forces polítiques amb representació al Parlament un informe en el qual alerta que el «pic de pressió assistencial» a les UCI pot aconseguir-se pocs dies abans de les eleccions previstes per al 14 de febrer. L'informe, que Salut va fer públic després de la reunió de la taula de partits catalans, arriba en ple debat polític sobre si cal plantejar-se un ajornament dels comicis per l'evolució negativa de les dades epidemiològiques després de les festes nadalenques.

Encara no hi ha pronunciaments públics del Govern en favor d'un ajornament, però el document de Salut planteja dos escenaris possibles d'evolució de la pandèmia abans del 14-F. El primer preveu un pic de nous casos diaris de contagi entorn del 20 de gener, nou dies abans de l'inici de la campanya electoral, amb 4.500-5.000 casos per dia feiner, mentre que el pic d'ocupació de les UCI se situaria al voltant del 4 de febrer, a deu dies de les eleccions, amb uns 640 ingressats. El segon escenari, més pessimista, pronostica un pic de nous casos diaris -uns 6.000 al dia- entorn del 20 de gener, amb un pc d'ocupació de les UCI al voltant del 10 de febrer, amb 850 pacients. Per tant, adverteix l'informe, «el pic epidèmic s'aconseguiria alguns dies abans de l'inici de la campanya electoral, i el pic de pressió assistencial a les UCI seria pocs dies abans dels comicis». A més, afegeix, és «poc probable» que es puguin prendre «mesures que suposin una desescalada molt significativa quant a la situació actual» i, de fet, «no es pot descartar una eventual acceleració de la velocitat de propagació de la pandèmia els propers dies/setmanes» a causa de les baixes temperatures o a una eventual propagació de la variant britànica del coronavirus.

Segons els protocols del Govern, el 15 de gener ha de fer una avaluació de les dades epidemiològiques per valorar si els comicis del 14-F poden fer-se amb garanties democràtiques i sanitàries, amb el 29 de gener com a data definitiva per prendre una decisió sobre si han d'ajornar-se o no.

L'oposició exigeix a les forces del Govern que la decisió no es prengui segons interessos partidistes. El candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va exigir a la consellera de Salut, Alba Vergés, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que es pronunciïn sobre es podran fer o no les eleccions el 14-F. La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va reclamar no barrejar la situació epidemiològica amb «electoralisme» i va advertir que l'únic escenari en què no s'haurien de fer les eleccions seria un «confinament domiciliari generalitzat». La cap de llista d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, va dir que la decisió de mantenir o no la data del 14 de febrer ha de respondre «a criteris sanitaris i no partidistes». El número tres del PDeCAT per a les eleccions del 14-F, Marc Castells, va instar el Govern a decidir, com a màxim el dia 15, si ajornen o no els comicis. Si el Govern opta per ajornar, la decisió pot controvertida, ja que en aquest cas, a més, es tracta d'unes eleccions convocades automàticament, després de la inhabilitació de Quim Torra.