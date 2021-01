L'Hospital d'Igualada entra en fase crítica i trasllada malalts d'UCI a altres centres

L'Hospital Universitari d'Igualada ha entrat en una fase crítica. Té 82 pacients ingressats per covid i d'aquests, 10 a la UCI. Dos pacients més que requerien assistència d'alta complexitat ha estat traslladats fora del centre de la capital de l'Anoia, un a l'Hospital del Mar i l'altre a Sant Pau. La UCI de l'Hospital d'Igualada no té més capacitat. La dotació en una situació de normalitat és de 10 llits i en situació de màxima necessitat pot arribar a tenir 16 llits, però aquí hi ha d'haver lloc per als malalts covid i els no covid.

La situació s'ha agreujat a les últimes hores. El passat dia 6 de gener, el mateix centre informava que tenia 62 ingessats, el que suposava un 38,8%, del total de llits disponibles (160), i ja havia començat a detectat un increment de casos complicats. A la UCI ja hi tenia 7 pacients covid.

Com a conseqüencia de l'increment de casos i de malalts ingressats, l'hospital ha activat el protocol del que anomen la fase 4, la més extrema, que vol dir que deixen de fer activitat assistencial programada, també la quirúrgica, per dedicar més esforços als casos de la pandèmia. Les limitacions també afecten consultes externes i la unitat d'observació.

El director assistencial de l'hospital, Jordi Monedero, ha alertat en declaracions a Ràdio Igualada que la situació del centre és «crítica» i que en les properes setmanes es podrien repetir imatges com les del passat mes de març «amb llits a les sales d'espera de consultes externes per donar cobertura a tota la patologia covid». Actualment al centre hi ha 72 persones ingressades a planta i una desena a l'UCI. La previsió amb què treballa l'hospital és que en les properes setmanes pugui haver-hi fins a 120 pacients ingressats amb covid-19.

Monedero va explicar que en aquests moments tot just s'està «al començament de la fase 4» i, per tant, «l'activitat reduïda és poca». El director assistencial va especificar que només es mantindrà la cirurgia urgent, l'oncològica i aquella cirurgia que no requereix ingrés.

Aquesta setmana comença la campanya de vacunació del personal sanitari de l'Hospital Universitari d'Igualada. El 90% del treballadores que han respost al reclam de si es vol vacunar o, ho han fet afirmativament.

La setmana passada es va vacunar progessionals del CAP Igualada Nord i al Centre de Salut Mental. La setmana anterior el personal d'infermeria ja havia rebut la formació corresponent per administrar la vacuna.

El sistema de vacunació prioritza els col·lectius que les autoritats sanitàries recomanen que es vacunin abans, i els sanitaris és prioritari.