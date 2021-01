L'Audiència Nacional excarcera a l'etarra Trotiño per «raons humanitàries»

L'etarra Antonio Troitiño, en la seva arribada al Tribunal de magistrats de Westminster, a Londres, per al començament del procés d'extradició a Espanya, el juny del 2014

L'etarra Antonio Troitiño, en la seva arribada al Tribunal de magistrats de Westminster, a Londres, per al començament del procés d'extradició a Espanya, el juny del 2014 | EFE

L'Audiència Nacional ha decretat l'excarceració de l'etarra Antonio Troitiño Arranz. La decisió, presa amb el vistiplau de la Fiscalia, esgrimeix «raons humanitàries», pel càncer que pateix Troitiño, segons avança 'Vozpopuli'. Troitiño, amb 22 assassinats a les seves espatlles, ha de rebre un tractament pal·liatiu pel tumor que pateix.

«La situació mèdica actual, les circumstàncies, que el tractament sigui pal·liatiu, el temps de compliment de condemna, l'edat fisiològica del penat, així com el fet que l'organització terrorista a la qual pertany l'intern es troba derrotada i ha declarat el seu final definitiu avalen la valoració de no reincidència», remarca pel jutge central de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional, José Luis Castro, segons explica aquest digital.

Ja a l'octubre, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries el va traslladar des de la presó d'Estremera (Madrid) a la de Sòria, més a prop del País Basc. Al maig anava a complir tres quartes parts de la condemna.

Històric d'ETA

Troitiño va ingressar a la presó el 5 de maig de 2017 i té una condemna de cinc anys, 11 mesos i 29 dies pel delicte de pertinença a organització terrorista. En concret, l'Audiència Nacional li va imposar aquesta pena per reintegrar-se a ETA després de ser excarcerat per error el 2011 per poder fugir a Londres, d'on va ser extradit.

La secció primera del Penal de l'Audiència Nacional en la seva sentència li va aplicar l'agreujant de reincidència sobre la pena atenuada d'integració en organització terrorista, ja que la seva última participació en ETA havia sigut només a «la rereguarda» i allunyat de les armes.