Puigdemont proposa un nou Govern JxCat-ERC amb «lleialtat i respecte mutu»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va plantejar ahir que, si JxCat i ERC tornen a formar govern després de les eleccions del 14 de febrer, hauran de «corregir i rectificar» el seu funcionament intern i «restituir el respecte mutu, la lleialtat i la corresponsabilitat». «Si hi ha d'haver un govern amb els mateixos socis, s'ha de fer sobre bases noves», va recalcar Puigdemont en declaracions a TV3. Després que el vicepresident del Govern i cap de llista d'ERC a les eleccions del 14-F, Pere Aragonès, i la candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, es reunissin en privat el 22 de desembre, segons La Vanguardia, per tractar de no trencar ponts davant la campanya electoral, Puigdemont va considerar «del més normal de món» aquesta cita entre socis independentistes. «Espero que ho repeteixin moltes vegades», va insistir l'expresident, que va reconèixer que la coalició JxCat-ERC ha viscut tensions internes constants que cal tractar d'evitar en el futur. Va demanar, però, «comprensió» perquè «aquest govern ho ha tingut molt difícil», ja que ha hagut d'operar en un context de «duríssima repressió» i de pandèmia. Puigdemont es va mostrar partidari de corregir «errors» de funcionament i de comportament entre socis, que segons el seu parer han de mostrar-se «lleialtat, confiança i respecte».