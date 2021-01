Suspesa l'execució d'una dona al corredor de la mort als EUA

Un jutge federal nord-americà ha suspès l'execució prevista per a aquest dimarts de Lisa Montgomery, l'única dona al corredor de la mort als EUA, a l'espera que se celebri una audiència de competència sobre el cas.

Segons informa la CNN, el jutge James Hanlon ha ordenat la suspensió amb l'objectiu que pugui tenir lloc aquesta audiència, per a la qual encara no s'ha fixat data. El seu ordre deixa en suspens l'execució per injecció letal de Montgomery, prevista per a aquest dimarts en el Complex Correccional Federal de Terre Haute, a Indiana.

Lisa Montgomery, de 52 anys, va ser condemnada el 2007 per haver escanyat el 2004 una dona de 23 anys que estava embarassada de vuit mesos per emportar-se el seu nadó, que després va ser recuperat sa i estalvi per les autoritats.

Si es portés a terme, aquesta seria la primera execució d'una dona als Estats Units en gairebé 70 anys i es produiria a tot just uns dies de la presa de possessió com a president del demòcrata Joe Biden, que s'oposa al càstig capital.