La USTEC vol que les PCR als docents les facin sanitaris

El sindicat d'ensenyament majoritari a la Catalunya Central, la USTEC, és contrari als cribratges amb PCR d'automostra per part dels treballadors dels centres educatius pque vol promoure el departament d'Educació. «Qui realment està capacitat per realitzar-los és el personal sanitari, que sap exactament com s'han de fer, i no el de les escoles», denunciava ahir a aquest diari la delegada sindical a la Catalunya Central, Ester Plans. Sosté que ni els docents no tenen el coneixement suficient per garantir que els cribratges es fan correctament, ni els centres disposen dels equips higienitzats que caldria, i diu que tot plegat pot restar fiabilitat a les proves.

Plans lamenta que aquests testos «arriben tard i de forma precipitada», perquè «el trimestre ja ha començat i aquestes automostres no són enlloc». Com a mínim a la Catalunya Central ahir encara no se n'havia fet cap, «i això vol dir que potser tenim professors positius de covid fent classe».

El sindicat acusa el departament de «no haver fet els deures» aquestes vacances, ni pel que fa als cribratges, «ni tampoc ha proporcionat els equips amb FFP2 que demanàvem per a tot el personal docent i laboral», apunta Plans, que també troba a faltar l'adopció de sistemes alternatius a la ventilació enmig de l'onada de fred. Davant d'aquestes «improvisacions», diu que s'hauria pogut plantejar «una represa gradual» de les classes, «i com a mínim amb unes proves diagnòstiques ben fetes».