Els CAP augmenten l'activitat entre un 10% i un 25% en una setmana per l'increment de casos de covid, segons la CAMFiC

Els centres d'atenció primària (CAP) han augmentat l'activitat global, relacionada amb la covid-19 i altres patologies, entre un 10% i un 25% en una setmana, indica el president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), el doctor Antoni Sisó a l'ACN. Infermeres i metges assenyalen que els CAP estan notant l'increment de casos de coronavirus dels últims dies a la vegada que han assumit la vacunació de la covid-19. "Se'ns solapa la prevenció amb l'atenció directa", diu la presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), Alba Brugués, que explica que estan vacunant fent hores extra. En qualsevol cas, Brugués i Sisó es mostren convençuts que la Primària ha de liderar la vacunació.

La CAMFiC calcula que els CAP han augmentat entre un 10% i un 25% l'activitat global respecte a la setmana passada, segons el territori i la transmissió del virus. Sisó assenyala que l'activitat presencial ha augmentat entre un 10% i un 15% i la no presencial, és a dir, de forma telemàtica o amb eConsulta, entre un 20% i un 25%.

El president de la CAMFiC destaca que el percentatge de positivitat de les proves per detectar el coronavirus (PCR i tests d'antígens) es troba per sobre del 10% -10,88% segons l'última actualització del Departament de Salut- i que aquest és un indicador molt sensible per prendre el pols assistencial de la Primària: "Quan ve més gent amb simptomatologia respiratòria i el percentatge de positivitat augmenta vol dir que alguna cosa està passant en increment de transmissió comunitària".

La presidenta de l'AIFiCC explica que l'activitat als CAP és "frenètica" aquests dies entre l'atenció de les persones amb símptomes de covid-19 i l'inici de la vacunació a les residències i entre els professionals sanitaris, a més de totes les altres patologies.

"Estem fent tota la vacunació fora de l'horari. No la podem fer dins d'horari perquè sinó desatendríem la resta d'agendes programades de forma habitual per al malalt crònic. Busquem l'equilibri entre atendre els casos de covid-19 i els altres pacients", explica Brugués en una entrevista a l'ACN sobre la situació als CAP en plena tercera onada i després de les festes de Nadal.

CAMFiC i AIFiCC coincideixen que la Primària ha de liderar la vacunació de la covid-19 i no només assumir-la. "Estic convençuda que la vacunació ha de recaure sobre la Primària per poder arribar a tota la població, sobretot quan s'hagi de vacunar la població general", recalca Brugués.

"Les infermeres d'atenció primària han de liderar la vacunació", insisteix la presidenta de l'AIFiCC, que considera que els equips de vacunació s'han de muntar des dels territoris: "Les necessitats, les sabem les que estem al peu del dia a dia". "Ens volem fer responsables de l'administració, seguiment i control de la vacuna", afirma Sisó.

"Són molts fronts per donar resposta de manera eficient. La vacunació, els pacients amb patologia crònica o debutant i els que tenen símptomes respiratoris", assenyala el president de la CAMFiC, que adverteix que els indicadors de control i seguiment d'altres malalties estan empitjorant. En aquest sentit, adverteix que el nombre de registre de casos de neoplàsia (càncer) està disminuint per diversos motius, com la por de les persones a consultar als centres sanitaris o els retards en les proves complementàries.