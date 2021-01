El fiscal denuncia «irregularitats» en la gestió de residus de la covid a Manresa

La fiscalia ha denunciat el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i l'empresa Vilà Vila Serveis Ambientals i els seus responsables -el gerent del Consorci, Ricard Jorba, i els administradors de l'empresa, Joan i Josep Maria Vilà-, per presumptes «irregularitats» en la gestió, transport i eliminació dels residus sanitaris generats als hospitals d'Althaia per la covid-19. La investigació forma part de l'operatiu Retrovirus coordinada per l'Europol.

En la denúncia, a la qual ha tingut accés Regió7, el ministeri públic demana al jutjat de guàrdia de Manresa que obri un procediment contra els querellats, ja que considera que la seva actuació és constitutiva de delictes contra el medi ambient i la salut pública.

El Seprona de la Guàrdia Civil va fer dues inspeccions al Parc Ambiental de Bufalvent, els dies 30 d'abril i 2 de maig, i hi van detectar diverses irregularitats en el trasllat i destí dels residus: els vehicles no indicaven el risc associat a la càrrega, els residus no estaven correctament embalats i es dipositaven a l'abocador sense desinfectar-los prèviament.

A més, afegeixen en l'atestat, les bosses es compactaven dins del mateix camió, un fet que va provocar que moltes es trenquessin, fet que comporta perill de vessament de líquids infecciosos durant el trajecte. Per a la fiscalia, això va comportar un alt risc sanitari, tant per als operaris encarregats del transport i gestió com per a la salut pública en general.

L'atestat també posa de manifest que les bosses es deixaven al dipòsit sense cap tractament d'esterilització. A dins hi havia equips de protecció individual, xeringues, lots de medicació, vials amb restes presumptament de sang, envasos amb solucions aquoses, degotadors i, fins i tot, respiradors per a ventilació mecànica. El ministeri públic assegura que aquests residus van quedar «exposats sense cap mena de control aparent i van generar un alt risc per a la salut pública i de dispersió al medi ambient de substàncies infeccioses». En total s'hi haurien abocat 78,04 tones de residus procedents dels hospitals, segons la fiscalia.

Segons la documentació facilitada, els centres sanitaris dipositen els residus de la covid-19 en bosses de color groc, tancades amb brides pel servei d'infermeria i retirades a les zones habilitades pels serveis de neteja del centre per evitar el contacte amb cap altre tipus de residus. Aquestes bosses, afegeix la fiscalia en la denúncia, van ser les que va trobar el grup policial en les inspeccions dutes a terme en el marc d'aquesta operació.

L'alcalde de Manresa, que alhora és president del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Marc Aloy, va destacar en declaracions a Regió7 el que considera una «trajectòria impecable» del Consorci i, a l'espera que el jutge decideixi si el cas té o no recorregut més enllà de la querella presentada per la fiscalia, parlava de la possibilitat d'un «error si hi ha hagut alguna cosa que no s'ha fet bé». L'alcalde de Manresa també va afegir que serà el mateix jutge qui determinarà «la magnitud de l'error», si finalment el procés judicial tira endavant.

Aloy, que tot i presidir el Consorci no s'ocupa de la seva gestió diària, afirma que es tracta una entitat «modèlica» en la gestió pública dels residus a la comarca i que «és un mirall per al país».

També, respecte de la querella del ministeri públic, l'alcalde de Manresa assegurava que «estem segurs que el procediment» que ha seguit el Consorci «ha estat el correcte i d'acord amb la normativa».

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus està integrat pel Consell Comarcal del Bages, tots els ajuntaments de la comarca i també els cinc municipis del Moianès que formaven part del Bages abans de la creació de la comarca. El màxim òrgan del Consorci és el seu consell plenari, presidit per l'alcalde Manresa i que té la presència de vuit regidors de Manresa, la presidenta del Consell Comarcal, quatre consellers comarcals, un representant de cadascun dels ajuntaments, un representant del departament del Medi Ambient de la Generalitat i un membre de cada entitat d'integració futura, si s'escau.

La funció del consorci és la gestió de serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. També gestiona el Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa.