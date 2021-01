En el seu escrit, la fiscalia assenyalava que Althaia hauria contractat l'empresa SRCL Consenur, SLU, que al seu torn hauria subcontractat Vilà Vila Serveis Ambientals per transportar els residus objecte de la investigació a l'abocador. L'empresa va assegurar ahir a aquest diari que té un contracte per a la gestió de residus del grup 3 amb Althaia però que els gestiona directament a les seves plantes i que no té cap contracte amb Vilà Vila Serveis Ambientals.