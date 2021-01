Els fundadors de Cs defensen la utilitat del partit malgrat els «encerts i errors»

Els fundadors de Ciutadans que van firmar el manifest embrionari de 2005 han publicat una carta en la qual defensen que el partit segueix sent «útil» per lluitar contra els nacionalismes i populismes i a pesar que al llarg de la història de la formació hi hagi hagut «encerts i errors». Els deu signants del text, entre els quals hi ha Albert Boadella, Arcadi Espasa i Francesc de Carreras, han volgut sortir en defensa de les sigles, el futur de les quals hi ha qui veu hipotecat al resultat de les eleccions del 14F, i han apuntat que «Ciutadans segueix sent un partit necessari en la política catalana i espanyola». «Ara, més de quinze anys després i davant unes importants eleccions a Catalunya, Ciutadans, amb encerts i errors en la seva trajectòria, segueix defensant els mateixos valors de llibertat i igualtat i és el partit que s'ha oposat amb major fermesa, sense cessions ni renúncies, als qui pretenen posar fi al nostre sistema constitucional», defensa el text.