El Govern es debat entre ajornar o mantenir les eleccions el 14-F

Un informe del Síndic de Greuges calcula que en el pitjor escenari fins a 216.000 persones estarien contagiades per covid o serien contactes estrets el 14-F i seria recomanable que no votessin presencialment. L'informe s'ha fet en el marc de la Comissió independent d'assessorament sobre la garantirà del dret de sufragi actiu. La cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha rebutjat la proposta de destinar una franja horària a infectats i contactes i ha defensat que "seria recomanable" que aquestes persones no votessin presencialment. En aquest sentit, el Síndic ha reclamat reformar la llei electoral per preveure tots els supòsits i garantir el dret a vot de tothom en pandèmia.

Budó demana prioritzar la salut dels electors per davant del resultat electoral el 14-F

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimecres que la prioritat de cara a les properes eleccions al Parlament ha de ser "la salut dels electors" i no pas el resultat electoral. "Amb aquest esperit hem de valorar què hem de fer amb la convocatòria del 14-F", ha manifestat Budó en una intervenció a la Diputació Permanent del Parlament. La portaveu ha destacat que a la taula de partits prevista per divendres es prendran conjuntament amb totes les formacions les decisions sobre el 14-F i els ha demanat "voluntat" per fer-ho. Ha defensat que el Govern vol garantir el dret a la participació política així com el dret a la salut i a la vida.



La CUP insisteix en ajornar les eleccions i demana que s'acompanyi d'un pla de xoc socioeconòmic

La CUP ha reiterat la seva aposta per ajornar les eleccions i ha reclamat que aquest endarreriment s'acompanyi d'un pla de xoc sanitari i socioeconòmic. Ho ha expressat la cap de llista de la CUP per Tarragona, Laia Estrada, en un acte a la Canonja en el qual també hi ha participat el número 2 per Barcelona, Carles Riera. Estrada ha indicat que en aquests moments ha de prevaldre el "criteri sanitari" a l'hora de prendre decisions. Alhora, des de la CUP han celebrat que el Govern tingui en compte els partits per decidir si es fan els comicis, però han apuntat que també volen que escolti per prendre decisions per frenar els contagis.



Albiach demana al Govern que tingui en compte els agents econòmics i socials a l'hora de decidir sobre les eleccions

La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, ha demanat al Govern en funcions que tingui en compte els agents econòmics i socials, a l'hora de decidir sobre la viabilitat del 14-F. Durant el debat de la Diputació Permanent al Parlament, aquest dimecres, la líder dels comuns ha afegit que, "passi el que passi" durant la taula de partits de divendres sobre la data electoral, l'executiu ha de comptar amb els sindicats i la patronal. Albiach ha constatat que el Govern "no funciona", i ha reclamat més recursos econòmics per superar la crisi de la covid-19. Finalment, ha admès que l'última paraula la tindrà la Generalitat -"només faltaria", ha afegit-, i per això ha subratllat que el Govern en tindrà "la responsabilitat".



Carrizosa pressiona el Govern perquè fixi posició sobre si s'ha d'ajornar el 14-F: "No tinguin por"

El candidat i líder de Cs, Carlos Carrizosa, ha pressionat el Govern perquè digui clarament si aposta per ajornar les eleccions del 14 de febrer. En el marc de la Diputació Permanent, Carrizosa s'ha mostrat atònit pel fet que en els discursos inicials ni el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ni la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, hagin fet referència al debat sobre les eleccions. "No entenem aquest silenci. No tinguin por i diguin el que pensen", ha afegit. A més, ha lamentat que hi hagi partits més pendents de les "calculadores electorals" que de criteris sanitaris. "Podem mirar els catalans als ulls i dir sortiu a votar que tot està controlat? No ho podem dir i qui digui això està mentint", ha dit.