Illa descarta demorar la segona dosi de la vacunació com estudien altres països per poder abastar més gent

Salvador Illa ha descartat demorar la segona dosi de la vacuna de la covid-19, tal com estudien altres països europeus per poder disposar de més mostres i abastar així més població. El ministre de Sanitat ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, on ha afirmat que el govern espanyol "seguirà els consells" dels experts, que opten per adaptar-se al que indiquen els fabricants. Pfizer marca un mínim de 21 dies abans d'administrar la segona dosi, i Moderna un mínim de 28. D'altra banda, Illa ha tornat a descartar un confinament total com el que hi va haver durant la primera onada de la pandèmia, i ha subratllat que les Comunitats Autònomes ja estan prenent mesures "més dures" per frenar la corba.

Illa ha comparegut al costat de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que no ha amagat que el creixement dels casos d'infectats és "important i preocupant". La ministra ha alertat que el moment és "delicat" i que venen "setmanes difícils". També ha constatat que les mesures que prenen les Comunitats Autònomes per frenar la pandèmia són "restrictives" però "imprescindibles", i ha considerat "fonamental" que la ciutadania les compleixi.

De la seva banda, Illa ha celebrat que el pla de vacunació comença a agafar "velocitat de creuer", com ho demostra, al seu parer, que en les darreres 24 hores s'han administrat 93.000 dosis de l'antídot de la covid-19. L'executiu estatal preveu acabar a finals de setmana la primera fase del pla, que estableix la vacunació d'usuaris de residències geriàtriques, per començar la setmana que ve a administrar la segona dosi. El ministre també ha agraït que hi ha un rebuig "molt baix" a la vacunació entre la població diana.

En tot cas tampoc ha amagat que al Consell Interterritorial s'ha mostrat "molta preocupació" per l'evolució de la pandèmia i ha afirmat que n'és una mostra el fet que diferents Comunitats Autònomes han anunciat aquest mateix dimecres enduriments de les mesures restrictives. Extremadura, Múrcia o Andalusia en són exemples. "Prendrem mesures quirúrgiques però àgils", ha subratllat Illa, que també ha posat de manifest que pràcticament totes les Comunitats Autònomes han començat també a vacunar el grup diana dels professionals sanitaris en primera línia.



Les eleccions catalanes



D'altra banda, Illa ha confessat que el seu tarannà és bolcar-se "al 101%" en allò que fa, que ara mateix és "vèncer el virus". Per això no ha volgut entrar en el debat sobre si s'han d'ajornar o no les eleccions catalanes, a les quals ell concorrerà com a cap de llista del PSC. "Quan arribi el dia de les eleccions, que arribarà, em bolcaré al 101% en aquella qüestió. Però si s'ha d'ajornar la data o no és una decisió que correspon prendre al Govern i als partits catalans", ha assegurat.