Els lletrats del Congrés demanen ara admetre la comissió sobre Joan Carles I

Els lletrats del Congrés han proposat a la Mesa de la Cambra Baixa per primera vegada admetre a tràmit una comissió de recerca sobre l'ús de targetes opaques per part del rei emèrit, sol·licitada entre altres grups per Unides Podemos.

En el seu informe, els lletrats plantegen a la Mesa admetre a tràmit la petició de crear una comissió de recerca sobre l'ús de targetes de crèdit amb càrrec a fons procedents de l'estranger. Fins ara, el cos de juristes s'havia mostrat contrari al fet que la taula tramités comissions de recerca que afectaven el rei emèrit, en entendre que la inviolabilitat del rei és permanent.

En tot cas, serà la Mesa del Congrés qui es pronunciï avui sobre aquest assumpte. Aquest organisme el conformen 9 diputats, dels quals 3 són del PSOE, 3 d'Unides Podemos, 2 del PP i un de Vox. Fins avui, totes les peticions en la línia d'investigar a la casa reial han estat rebutjades per la Mesa del Congrés segons el criteri que defensaven els serveis jurídics: no aprofundir en les activitats del rei emèrit perquè la seva inviolabilitat és permanent.