La Mesa del Congrés rebutja la comissió d'investigació sobre Joan Carles de Borbó

La Mesa del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres amb els vots del PSOE, PP i Vox la petició de Podem, ERC, CUP, Bildu, BNG, Més País i Compromís per a la creació d'una comissió d'investigació sobre les activitats del rei emèrit, Joan Carles I, per l'ús de les targetes Black després de la seva abdicació. La iniciativa comptava per primera vegada amb l'aval dels lletrats del Congrés, que fins ara s'havien pronunciat sempre en contra de la possibilitat que les Corts investiguessin cap membre de la monarquia espanyola. El PSOE, però, s'ha posicionat en contra de la iniciativa adduint que el Congrés no té funcions de control a la Casa Reial.

Fins ara el PSOE sempre havia argumentat els seus vots en contra d'iniciatives per investigar la monarquia en el criteri dels lletrats. En aquesta ocasió, però, els lletrats proposen "admetre a tràmit i traslladar a la Junta de Portaveus" la petició per a la creació de la comissió d'investigació, perquè la Junta decideixi sobre "la seva eventual inclusió a l'ordre del dia d'una pròxima sessió plenària".

El cas ha generat un nou esvoranc en la relació entre els dos socis de l'executiu espanyol. Aquest dimecres la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordat a Podem que el criteri del conjunt de l'executiu sobre qüestions com aquesta el marca el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que la posició global del govern és de "suport a la monarquia".

En una entrevista a Onda Cero, Robles ha defensat que el Congrés no investigui el rei emèrit perquè al seu entendre darrere aquest tipus de peticions hi ha el "qüestionament de les institucions, i en una democràcia sòlida no és bo que es qüestionin les institucions".

Un criteri diametralment oposat al de Podem, promotor de la iniciativa per a la creació de la comissió d'investigació. El portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, va criticar aquest dimarts a la nit que el PSOE "s'adhereixi al bloc monàrquic" malgrat que ja no queda "cap argument" per no investigar Joan Carles de Borbó.

En una entrevista a RNE, Echenique va recordat que "cada vegada hi ha menys formes d'explicar" perquè no s'investiga el rei emèrit. Segons Podem, contràriament al que diu el PSOE una comissió d'investigació no suposa el control al cap de l'Estat, sinó aprofundir en el coneixement d'unes irregularitats que afecten a l'interès públic.