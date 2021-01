El PSOE tomba la comissió d'investigació sobre Joan Carles I al Congrés

El Congrés no investigarà Joan Carles I per l'ús de targetes opaques després de la seva abdicació. Malgrat el criteri favorable dels lletrats de la Cambra baixa a tramitar la petició presentada per Unides Podem i altres grups parlamentaris, el PSOE, junt amb el PP i Vox, han tombat aquesta iniciativa. Els socialistes, que fa mesos van defensar que seguirien el consell dels juristes, han votat en contra de la comissió d'investigació al·legant que entre les funcions del poder legislatiu no hi ha la de controlar la direcció de l'Estat.



Després de sis intents, els morats van aconseguir dimarts passat el beneplàcit dels lletrats del Congrés per tramitar una comissió d'investigació sobre l'ús de targetes opaques per part del rei emèrit entre el 2016 i el 2018, dos anys després de la seva abdicació. Fins ara, les anteriors propostes havien sigut rebutjades per voler analitzar assumptes protegits per la inviolabilitat de què gaudeix el cap de l'Estat. Un argument que van esgrimir els juristes de la Cambra baixa i que va servir a socialistes, conservadors i ultres per rebutjar totes les sol·licituds de comissió.



No obstant això, amb aquest escull salvat, fonts socialistes van defensar que, com marca la doctrina del Tribunal Constitucional, entre les tasques del Congrés no hi ha la d'investigar la Casa del Rei. A més, aquest dimecres, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assenyalat que la insistència d'Unides Podem a indagar sobre Joan Carles I va en contra de la monarquia. «I en una democràcia sòlida i seriosa no és bo que es qüestionin les institucions», ha sentenciat en una entrevista a Onda Cero.



A les paraules de Robles ha reaccionat ràpidament la secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Ione Belarra. La dirigent morada, que manté un pols personal amb la responsable de Defensa, ha asseverat a Twitter que investigar les finances del rei emèrit «és precisament defensar les institucions». A més, Belarra ha acusat als socialistes de «protegir els privilegis i alinear-se amb la dreta i els ultres una vegada més». «És decebedor», ha conclòs.





Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

A més, el portaveu parlamentari d'Unides Podem,, ha assenyalat que PSOE, PP i Vox han decidit no permetre la tramitació d'aquesta comissió "sense cap argument jurídic que el justifiqui". El dirigent morat ha recordat a través de Twitteer que els lletrats els van donar dimarts passat "la raó"., conclou