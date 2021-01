Pugen a 121 els grups escolars confinats (+102) i a 4.594 les persones en quarantena (+3.034), amb cap centre tancat

Els grups escolars confinats per covid-19 són 121, 102 més que aquest dimarts, segons les dades del Departament d'Educació. Representen el 0,17% del total. Hi ha 4.594 persones confinades, 3.034 més que en el darrer balanç: 4.210 alumnes, 374 docents i personal d'administració i serveis i 10 de personal extern. En els darrers deu dies s'han confirmat 1.823 positius, 1.518 alumnes, 299 docents i personal d'administració i 6 de personal extern. Els positius acumulats són 36.819, 692 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, de moment no n'hi ha cap.