La restauració i el comerç porten galledes amb excrements simulats davant de la Generalitat contra les restriccions

Les patronals de la restauració i el comerç han portat galledes que simulaven contenir excrements davant del Palau de la Generalitat en una protesta simbòlica contra les restriccions en plena temporada de rebaixes d'hivern. Prop d'un centenar d'empresaris i treballadors s'han concentrat a plaça Sant Jaume aquest dimecres per reclamar un canvi a l'executiu català a qui acusen d'arruïnar restaurants i comerços amb les mesures per combatre la covid-19. "No podem continuar tolerant aquests tancaments constants que estem patint i que estan portant a bona part de la restauració i del comerç a la ruina per no poder resistir els talls d'activitat sense cap compensació econòmica", ha detallat el president de Barcelona Oberta, Gabriel Gené.

Organitzacions com Barcelona Oberta, Comertia, Foment, Pimec, Cecot, Barcelona Comerç o el Gremi de Restauració de Barcelona han firmat un manifest conjunt amb 10 peticions per "salvar" els 120.000 llocs de treball de la restauració i el comerç, que s'ha llegit a l'inici de la concentració. Els empresaris demanen "acabar amb la discriminació dels establiments ubicats als centres comercials" i reobrir les botigues que s'ubiquen en aquests espais; reobrir l'activitat comercial els caps de setmana, un període en el qual es factura entre el 30% i el 40% del total setmanal, segons ha detallat Jordi Casas, propietari de les sabateries Casas i membre de Comertia.

A més, reclamen suprimir les limitacions que impedeixen obrir als comerços de més de 400 metres quadrats; eliminar les restriccions d'horari de la restauració, que només pot servir esmorzars entre 7h30 i 9h30 i dinars entre 13h30 i 15h30. El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha lamentat que s'hagin de dirigir a l'executiu des de la plaça Sant Jaume perquè no es reuneix de manera habitual amb els representants empresarials. "L'única resposta que té el Govern per les empreses, pels autònoms i treballadors és la ruïna, és l'empobriment, és l'absència absoluta d'ajudes i el tancament immadur de les activitats", ha afegit.

D'altra banda, les 15 organitzacions empresarials que firmen el text veuen necessari que es condonin part dels crèdits ICO concedits, "com a compensació de les pèrdues ocasionades per les constants restriccions de l'activitat sofertes durant el 2020 i 2021". "Els ICOS no es podran tornar , tal com es va fer amb la banca el 2008, demanem que es facin condonacions a sectors molt més empobrits com el comerç i la restauració", ha reclamat Gené.

Una altra via per salvar negocis que reclamen són subvencions directes a fons perdut similars a les que s'estan duent a terme en altres països de la UE. El manifest també exigeix l'ampliació dels ERTO fins a final de 2021 i una llei per poder ajustar plantilles, supressió dels impostos i de les taxes durant els períodes de tancament i reducció de l'activitat. "No hi ha dret que no tinguem cap mena de compensació per la greu situació a la que se'ns està duent", ha lamentat el president de Barcelona Oberta.

Alhora, consideren que els governs han de destinar recursos a un major control de les interaccions socials: fer tests d'antígens a la població, comptar amb més rastrejadors per evitar celebracions privades i més control en el transport públic i carrer, per minimitzar l'índex de contagis ara.

"El sector empresarial vol mostrar la seva preocupació i indignació davant la manca de planificació i previsió d'aquesta tercera onada pandèmica per part del Govern, qui no ha ampliat el personal sanitari com tampoc ha proveït als hospitals de més UCI disponibles per fer-la front, i exigeix una gestió de la situació que no discrimini es sectors, que sigui coherent i tingui en compte tots aquells àmbits en què es produeix interacció social, com el transport públic o les celebracions privades", apunten.

Entre el centenar de persones que s'han desplaçat a plaça Sant Jaume hi havia la Sandra Casanovas, treballadora de les botigues de joieria Fina Garcia, amb diversos establiments a centres comercials. "No entenc perquè no ens deixen obrir si la restauració està oberta i les botigues de carrer també. És segur, anem amb mascareta, complim amb totes les normes de seguretat i l'aire està purificat", explica. "Aquest any ja ens han tancat tres vegades, vam mig salvar la campanya de Nadal i ara ens toca començar el 2021 igual", lamenta aquesta administrativa, que explica que l'empresa mira de sobreviure amb la venda electrònica i de moment no ha reactivat l'ERTO pel centenar de treballadors