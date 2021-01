Solé diu que les eleccions es poden fer però que no serien legítimes si es percep que votar no és segur

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha afirmat que les eleccions es poden fer i que el seu departament ha treballat "intensament" perquè es puguin fer però també ha afegit que és important que siguin "legítimes". "Unes eleccions amb baixa participació o on hi hagués la percepció que votar no és segur, no serien plenament legítimes", ha defensat en entrevistes a Rac 1 i Ràdio 4. Solé demana que hi hagi consens a la taula de partits sobre si s'han d'ajornar les eleccions i apunta que si només hi ha una formació que aposta per mantenir-les, respondria a un "interès partidista". En aquest sentit, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels partits i els ha instat a "deixar l'electoralisme de banda".

De moment només hi ha un partit, el PSC, que s'hagi pronunciat obertament a favor de mantenir les eleccions després de conèixer les previsions epidemiològiques del Departament de Salut per a les pròximes setmanes. Ho va fer ahir el mateix primer secretari del PSC, Miquel Iceta. En cas que en la reunió de divendres només hi hagi un partit favorable a mantenir els comicis, el conseller creu que seria "molt estrany" i que denotaria que la posició respon més a un interès partidista que no a un interès general.

De fet, el conseller ha assenyalat que el ministre de Sanitat i candidat del PSC, Salvador Illa, diu que la situació epidemiològica és molt complicada i després Iceta afirma que s'han de poder celebrar les eleccions el 14 de febrer.

En aquest context, Solé ha apel·lat a la responsabilitat dels partits a l'hora de decidir sobre les eleccions i ha valorat positivament que hi hagi formacions que s'hagin posicionat sobre la qüestió. Cs i la CUP han apostat obertament en les últimes hores per ajornar els comicis.

En tot cas, el conseller ha negat que hi hagi discrepàncies dins del Govern i ha assegurat que estan d'acord en què la decisió sobre mantenir o ajornar les eleccions serà col·legiada. I ha considerat un "formalisme" el debat sobre si el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, o tot el Govern ha de signar un eventual decret d'ajornament.

Preguntat per quan haurien de ser les eleccions en cas d'ajornament, el conseller no ha volgut fixar un dia i s'ha limitat a dir que "s'ha de garantir que hi hagi una millora epidemiològica" en la data triada.

Solé ha fet una crida a avançar cap al vot electrònic i ha assegurat que si aquest tema no estigués bloquejat al Parlament ara no hi hauria el debat sobre si s'han d'ajornar les eleccions. El conseller ha recordat que en el seu moment el Govern va portar al Parlament una projecte de llei per impulsar el vot electrònic i ha lamentat que les esmenes a la totalitat de Cs, PSC i PPC hagin paralitzat la iniciativa ja que es necessita una majoria de dos terços per tirar-la endavant.