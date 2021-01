28 formacions han presentat llistes per concórrer a les eleccions al Parlament del 14-F

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimecres al matí les llistes que els partits han aconseguit presentar a les Juntes Electorals de cadascuna de les quatre circumscripcions de Catalunya per al 14-F. En total, fins a 28 partits diferents concorreran a les eleccions, però no tots ho faran per totes les demarcacions. Els partits amb representació parlamentària actual i els més grans d'entre els que no en tenen han presentat llista a tot Catalunya, la majoria d'ells amb una renovació dels caps de llista.

La llista a la demarcació de Barcelona

La circumscripció de Barcelona és la que més partits acull per a les eleccions del 14 de febrer, i és la que tradicionalment té les llistes amb els candidats a presidir la Generalitat de cada formació. És el cas de Cs, JxCat, ERC, PSC, En Comú Podem, PDeCAT, CUP i el PPC, que a més tenen candidatures als quatre territoris per a aquestes eleccions. Entre ells, hi ha una àmplia renovació d'aspirants a la presidència. Carlos Carrizosa a Cs, Laura Borràs –tot i que el número u l'ocupa Carles Puigdemont a la llista però avançant que ell no serà el candidat a la investidura- a JxCat, Pere Aragonès a ERC, Salvador Illa al PSC, Jéssica Albiach als comuns, Àngels Chacón al PDeCAT, Dolors Sabaté a la CUP i Alejandro Fernández al PPC, ocupen les places de candidats a la presidència entre els partits més grans i amb representació al Parlament fins ara.

També han presentat llista en aquesta circumscripció els ara extraparlamentaris Vox, PNC i Moviment Primàries per la Independència. A més, altres formacions amb més rellevància mediàtica també tenen candidatura per Barcelona. És el cas d'Escons en Blanc, Recortes cero, el Front Nacional de Catalunya, Per un món més just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Izquierda en Positivo o el PACMA. Tres partits més -Unidos por la Democràcia + Jubilados, Volt Europa i Partido Familia y Vida- també presenten llista i, en aquest cas, ho fan només per Barcelona, sense tenir llista a la resta de Catalunya.

La llista a la demarcació de Lleida

A Lleida, s'hi podran trobar el 14-F llistes de JxCat, PSC, PDeCAT, Cs, ERC, PPC, CUP, En Comú Podem, PNC, Vox, Moviment Primàries per la Independència, Escons en Blanc, Recortes cero, Izquierda en Positivo, Front Nacional de Catalunya, Per un món més just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, i dos partits que només s'han presentat per aquesta circumscripció: Suport Civil Català i l'Agrupació d'Electors Lleida en Marxa (LLEM).

La llista a la demarcació de Tarragona

A Tarragona, PSC, PDeCAT, JxCat, Cs, ERC, PPC, CUP, En Comú Podem, Vox, PNC, Moviment Primàries per la Independència, Escons en Blanc, Recortes cero, Front Nacional de Catalunya, Per un món més just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, PACMA i Unidos por la Democràcia + Jubilados, tenen candidatura per a les eleccions en aquesta circumscripció. Se sumen al llistat dues formacions més que només es presenten a Tarragona: Moviment Corrent Roig i Som Terres de l'Ebre.

La llista a la demarcació de Girona

Per últim, a Girona també hi ha dos partits que només tenen candidatura en aquest territori. Es tracta d'Unión Europea de Pensionistas i Alianza por el Comercio y la Vivienda. Els gironins també tindran al seu abans les paperetes d'ERC, JxCat, PSC, PDeCAT, Cs, PPC, CUP, En Comú Podem, Vox, PNC, Moviment Primàries per la Independència, Escons en Blanc, Recortes cero, Front Nacional de Catalunya, Per un món més just, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Izquierda en Positivo i Partit Animalista contra el Maltractament Animal (PACMA).

Ara, després del procés de correcció d'errors que hi pugui haver a les llistes, el dia 19 es proclamaran oficialment les candidatures presentades.