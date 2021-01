Catalunya registra 112 morts en una jornada on el risc de rebrot puja a 696

La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, ha pujat a 1,32 aquest dijous, cinc centèsimes més que fa 24 hores. El risc de rebrot també puja, ho fa 39 punts, fins als 696. La incidència a 14 dies també s'incrementa i passa de 537,91 a 549,71. S'han declarat 4.397 nous casos confirmats per PCR o TA, cosa que eleva la xifra total a 409.691. El 10,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D'altra banda, s'ha informat de 122 noves morts i el total és de 17.847. Hi ha 2.541 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 40 més que fa 24 hores, i 497 persones a l'UCI, 4 més. Els vacunats arriben a 105.080, 13.698 més.

El risc de rebrot era de 618 entre el 28 de desembre i el 3 de gener i puja a 696 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja a l'1,32. La setmana anterior estava en 1,50. La incidència a 14 dies és de 549,71 entre el 4 i el 10 de gener, per sobre dels 429 de l'interval anterior (28 de desembre-3 de gener).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 4 al 10 de gener n'hi va haver 23.228, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 19.252. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 300,58 per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (249).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 142.976 proves PCR i 89.781 tests d'antígens, dels quals un 10,97% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior (9,72%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 42,52 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 444.563 casos, dels quals 409.691 per PCR/TA. D'altra banda, s'han notificat 122 noves morts i el total acumulat és de 17.847: 11.096 en hospitals o sociosanitaris (+86), 4.415 en residències (+4), 1.015 en domicilis (+6) i 1.321 no classificats (+26).

Entre el 4 i el 10 de gener s'han declarat 422 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 268. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 2.408 persones. La setmana anterior, del 28 de desembre al 3 de gener, n'hi va haver 2.123.

Pel que fa a la vacunació, s'han notificat 105.080 persones que han rebut la primera dosi, 13.698 més en 24 hores.

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 149 casos nous amb PCR o TA, fins a un total de 26.896. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 29.417. En total, han mort 8.008 persones, 37 més que les declarades fa 24 hores.



El l'Rt puja sis centèsimes (1,23) a la Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 30.525 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 307 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 33.702 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.021 persones en aquesta regió, nou més que fa 24 hores. S'han notificat 36 defuncions entre el 4 i el 10 de gener, per les 24 de la setmana anterior. En aquesta regió hi ha 9.663 vacunats, 786 més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja 35 punts, fins a 728 La setmana anterior era de 753. La taxa de reproducció del virus puja 6 centèsimes, fins a l'1,23 (la setmana del 28 de desembre al 3 de gener era d'1,46). La taxa de confirmats per PCR/TA per 100.000 habitants és de 316. La incidència a 14 dies és de 618, pels 525 de la setmana anterior. L'11,19% de les proves donen positiu.

La regió té 226 pacients ingressats actualment, set menys. En la setmana del 4 al 10 de gener eren 239, mentre que en l'interval anterior n'eren 206.