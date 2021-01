El Congrés dels EUA aprova un històric segon judici polític al president Trump

Donald Trump sortint de l'Air Force One

Just una setmana després de l'assalt al Capitoli i just una setmana abans que el demòcrata Joe Biden prengui possessió del càrrec de president, acte sobre el qual hi ha l'amenaça de més violència, la Cambra Baixa ha aprovat amb 232 vots a favor i 197 en contra convertir Trump en el primer mandatari sotmès dues vegades a un impeachment.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar ahir que no hi hagi «violència» ni «vandalisme» i que es respecti la llei en les previsibles manifestacions que es faran en les diferents capitals estatals els dies previs a la presa de possessió de Joe Biden.

En un curt comunicat difós a través de la web de la Casa Blanca, Trump va matisar que la seva petició es fa «a la llum d'informacions sobre més manifestacions». «Insisteixo que no hi ha d'haver violència, infracció de les lleis ni vandalisme de cap classe», va continuar, i va indicar que aquestes accions no són el que ell «representa», i tampoc els Estats Units. «Demano a tots els estatunidencs que ajudin a relaxar les tensions i mantinguin un temperament tranquil. Gràcies», va reblar.

L'FBI va alertar dilluns la resta d'autoritats i agències federals de la possibilitat que hi hagi «protestes armades» en diversos punts dels Estats Units davant la imminent investidura de Biden com a president del país. L'informe del cos policial es va publicar després que partidaris de Trump assaltessin el Capitoli durant la certificació de la victòria del candidat demòcrata a les eleccions de novembre, resultat que l'actual mandatari s'ha negat a reconèixer, reiterant l'existència d'un suposat «frau» comès en els comicis.

Hores abans de l'incident al Capitoli, el magnat novaiorquès va encoratjar els manifestants en una intervenció i, després de l'assalt, no va condemnar-l, només va demanar als seus simpatitzants que «tornessin a casa» i els va dedicar paraules de reconeixement, com «sou molt especials».

La popularitat de Donald Trump s'ha desplomat arran de l'assalt a la seu del Congrés i ja són menys de la meitat els republicans que estarien disposats a votar per ell en cas que intentés tornar a la Casa Blanca a les eleccions del 2024. Al novembre, un 53 % dels votants republicans o dels independents que solen inclinar-se per aquest partit veien amb bons ulls una nova candidatura electoral de Trump, que va ser derrotat al novembre per l'aspirant demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

Després de l'assalt al Capitoli, el nivell de suport a aquesta candidatura ha caigut al 40 %, segons un sondeig elaborat per la firma Morning Consult per a Politico i elaborat a partir de gairebé 2.000 entrevistes. Trump no ha descartat intentar tornar a la Casa Blanca el 2024, possibilitat que està en l'aire si prospera el judici polític que els demòcrates han iniciat contra ell al Congrés i que podria inhabilitar-li per a tornar a ocupar el càrrec. Un 55 % dels entrevistats creuen que Trump hauria de dimitir, mentre que el 54 % dona suport que el Senat aprovi en aquesta ocasió l'impeachment, que encara està en la seva primera etapa en la Cambra de Representants.