Una desena de polítics de la Catalunya Central podrien tenir escó al Parlament

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar ahir les candidatures presentades davant les juntes electorals provincials per a les eleccions al Parlament de Catalunya 2021, previstes fins avui per al proper 14 de febrer, tot i els dubtes molt raonables sobre si es podran acabar celebrant (vegeu pàgina següent). Suspens a part, les llistes revelen que una desena de polítics de les comarques centrals tenen possibilitats de formar part del proper Parlament, si es tenen en compte els resultats de les últimes eleccions i les projeccions electorals per als pròxims comicis.

En el bloc dels que hi seran amb tota seguretat figuren l'exalcaldessa de Santpedor Laura Vilagrà, l'actual consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés i la corredora manresana Núria Picas, totes tres a les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya. Vilagrà és la número 2 de la llista, mentre que Vergés ocupa el lloc número 6 i Picas el 12 per Barcelona. En els anteriors comicis, ERC va obtenir divuit diputats en aquesta demarcació. L'exalcalde de Sallent, David Saldoni, número 19 en la llista de Junts per Catalunya per Barcelona, també té força possibilitats de figurar al proper ple, ja que van ser 17 els diputats obtinguts per la formació que lidera Carles Puigdemont en els anteriors comicis. Hi té també molts números la regidora de Capgirem Moià Basha Changue, que ocupa la posició número 5 en la llista de la CUP per la mateixa demarcació. Els cupaires van obtenir tres diputats per Barcelona fa poc més de tres anys, però les projeccions indiquen que els anticaptalistes podriena ampliar aquesta xifra. L'alcalde de Castellgalí Cristòfol Gimeno, en la posició número 17 de la llista del PSC per Barcelona també es podria veure afavorit per l'increment de vot dels socialistes que anuncien els sondejos. El PSC va sumar, el 2017, 13 escons per Barcelona. Per la demarcació de Lleida, el vigatà però regidor socialista a l'Ajuntament de La Seu Òscar Ordeig ocupa la primera posició. El PSC va obtenir un escó a Lleida el 2017

També amb possibilitats d'acabar formant part del proper ple hi ha l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i la delegada del Govern al territori central, Alba Camps, que figuren als llocs 19 i 20 d'ERC. Sara Alarcón és la número 8 per Lleida (ERC n'hi va obtenir 5 el 2017).

Un cas a part és el del Partit PDeCAT, que presenta en els primers llocs de la seva llista barcelonina dos anoiencs, l'exconsellera Maria Àngels Chacón (número 1) i l'alcalde d'Igualada, Marc Castells (3). Entre els deu primers també hi figuren l'exdirectora dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya central, Ivet Castaño (8) i l'alcalde de Gironella, David Font (10). Amb tot, la llista amb els noms del territori central més ben posicionats té poques possibilitats de tenir representació parlamentària (o que aquesta sigui àmplia), segons auguren les enquestes.