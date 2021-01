«Hem detectat famílies senceres que s'han contagiat de covid-19 per Nadal»

El responsable de covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, José Luís Morales-Rull, ha alertat que des del 6 de desembre s'han triplicat els positius detectats i que les urgències covid en atenció primària s'han duplicat des d'abans de Nadal fins ara. En aquest sentit, Morales-Rull ha destacat que la majoria de nous positius s'han produït en l'entorn familiar. "Ara tenim famílies senceres que s'han contagiat i moltes ho han fet en les reunions familiars de Nadal. I els més afectats són les persones més grans: avis i pares", ha alertat. Els ingressos a l'UCI també augmenten. Dimecres se'n van registrar 4, els mateixos que en tota la setmana anterior. "És una dada puntual però que marca un punt d'inflexió", reconeix Morales-Rull.

Morales-Rull ha explicat que la situació actual és "pràcticament idèntica que al pic de l'octubre". La taxa d'ocupació és la mateixa, la gravetat es manté i el 20% dels pacients que arriben als hospitals es queden ingressats. A més, concerta, el 33% dels pacients ingressats a les plantes covid són semicrítics.

Pel que fa al perfil de pacients, l'edat mitjana actual és de 68 anys, més alta que al juliol (55) i l'octubre (58). A més, els contagis actuals es produeixen gairebé tots en l'entorn familiar, mentre que al juliol estava més concentrat en l'entorn laboral i a l'octubre estava "més dispers".

El responsable de covid-19 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida calcula que en 15 dies "tindrem pressió a l'UCI". De fet, aquest dimecres ja es van registrar els mateixos ingressos a l'UCI que en tota la setmana passada. "Això no vol dir que aquesta hagi de ser la tònica general però ens dona a entendre que els malalts greus comencen a aparèixer i ens marca un punt d'inflexió", reconeix.

Actualment l'Arnau compta amb 8 llits covid a l'UCI, que estan plens, i amb 8 llits UCI a la Unitat Coronària, 1 dels quals està ocupat. A més d'aquests 7 de lliures, el gerent de l'ICS a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Ramon Sentís, ha explicat que al maig es van fer obres a la sisena planta de l'Arnau per disposar de 12 llits d'UCI més que, de moment, encara no han calgut. Tot i això, Morales-Rull reconeix que és un "equilibri fràgil". "Donem unes 8 altes al dia, però els llits lliures que deixen es tornen a omplir", reconeix. Per evitar-ho demana responsabilitat i restriccions, ja que, entén, "és l'únic que ha funcionat".

A banda de llits covid, l'Arnau també compta amb 14 llits d'UCI no covid, 10 dels quals estan plens. "Hi ha molta patologia no covid i ara s'està elaborant un pla a l'UCI per separar les dues zones", explica Sentís. "Hi ha 225 hospitalitzats no covid i per tant algun podria requerir UCI, com ara pacients que arribin nous", reconeix.

En aquest sentit, deixa oberta la possibilitat de desprogramar intervencions quirúrgiques en les pròximes setmanes si l'evolució empitjora. L'opció seria, explica, canviar el tipus d'intervencions i optar per aquelles que no requereixen ingrés hospitalari. Reconeix que aquesta decisió causa "una certa demora" en les que requereixen hospitalització, però "no és tan greu com tancar els quiròfans". A més, destaca, les cirurgies urgents sí que se seguiran atenent.



Edifici annex a l'Arnau



Pel que fa a l'equipament polivalent de l'Arnau, Sentís ha explicat que s'estan acabant d'instal·lar els serveis i aprovisionaments de material i que podria iniciar la seva activitat "de manera parcial" a finals de febrer o començaments de març. Sobre el tipus d'activitat d'aquest hospital annex, Sentís aposta per destinar-lo a consultes externes i hospital de dia no covid, per tal de centralitzar els pacients amb coronavirus a l'Arnau.

Pel que fa al personal que hi treballarà, reconeix que serà el mateix amb què es compta actualment, duent a terme una reorganització interna. En aquest sentit assegura que el problema és que no poden contractar més personal perquè "no hi ha personal disponible al mercat" i calcula que si poguessin, necessitarien una desena més de metges especialistes i una vintena d'infermeres.