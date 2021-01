«Em llevo cada matí pensant que la vacuna és l'inici del final»

Sembla que faci una eternitat que va començar la vacunació contra la covid, però encara no fa ni tres setmanes, reflexiona abans de l'entrevista la coordinadora de l'equip de vacunació de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès, Alba Arocas. Nascuda al Berguedà i veïna del Bages ha participat en la planificació i administració de les primeres vacunes. «Tot ha sigut molt intents». I ho continua sent. És com una cursa «contrarellotge».

La gent ens rep molt bé. Teníem un cert temor, sobretot en professionals sanitaris i de les residències, que no es volguessin vacunar. Perquè tot ha anat molt de pressa. Però la veritat és que la resposta ens està sorprenent. A la que hem posat una data sobre la taula les hores queden plenes.N'hi ha. I també és veritat que la setmana vinent farà 21 dies de l'inici de la vacunació a les primeres residències, i ara que planifiquem el contacte per administrar la segona dosi ens estem trobant amb gent que ha canviat d'opinió i ara ens demana si hi som a temps de posar la primera.Exacte. Jo crec que el que ha tombat el temor és veure el company del costat que se l'ha posada i que no li ha passat res. O com qualsevol altra vacuna ha causat reaccions molt locals com febreta o malestar que amb 24 hores i un paracetamol s'ha solucionat. I ara han dit que es volen vacunar.N'hi ha hagut poques. De les més de 4.000 vacunes que hem posat, dues han fet una petita al·lèrgia a la pell que en 24 hores ha remès. Algunes persones han tingut febre una mica més alta de l'esperat i algú amb vòmits i diarrea l'endemà. Però entren dins el que es podia esperar.Em sento com en una cursa contrarellotge. Com més ràpid anem i a més llocs arribem abans aportarem el que esperem que sigui la solució de la pandèmia. I com que epidemiològicament les dades covid no són bones, encara sents més aquesta pressió, que em poso jo sola. Penses que tenim a l'abast el que esperem que sigui la porta a la solució, doncs quan abans hi arribem millor, sobretot a la gent vulnerable.Anem disposant de les dosis al ritme que s'havia anunciat, aquestes 60.000 setmanals, i anem administrant totes les que ens van arribant. Quan ens arriben tenim 5 dies per posar-les. Sí o sí les hem d'administrar. I de moment hem anat tancant aquests 5 dies bé. També és veritat que per no perdre cap dosi en algun moment hem anat a urgències d'Althaia o del CUAP Bages buscant aquells últims vials que no havíem pogut administrar. Hem tibat de professionals de primera línia.Són les que havíem de fer. La primera dosi de totes les residències i tots els professionals de primera línia planificats en aquestes tres setmanes. Hem arribat al que havíem d'arribar. Haurem deixat pendent dos centres que els últims dies han fet un brot. S'ha decidit ajornar-ho, fer PCRs i tenir una fotografia real de dins les residències. Està planificat fer-ho a principis de la setmana vinent.En principi no. S'està fent una prova pilot fora de Catalunya i s'estant esperant resultats per veure si aquesta vacuna s'administra, no a persones amb covid, sinó als contactes que han donat negatiu i estan fent igualment l'aïllament preventiu. És sobre la taula i estem esperant els resultats de les proves.A l'estiu, quan hi havia certa serenor, vaig fer la reflexió personal de tornar a fer d'infermera, que és el que em motiva. Tenir els pacients agraïts i fer la feina ben feta. Quan se'm va plantejar l'opció de coordinar aquest equip ho vaig veure com un repte. Primer perquè és amb un objectiu clar, amb una tasca definida i esperem, també, amb un temps definit. I quan acabi me'n torno al meu lloc que és d'infermera a Santpedor. Això era un punt a favor. I també pel punt d'esperança, de poder fer alguna cosa per mitigar la pandèmia.Demà [avui per al lector] les coordinadores tenim una jornada de formació específica sobre Moderna. Esperem a veure quines peculiaritats té. Han transcendit poques coses més enllà que té alguns avantatges respecte la Pfizer, la que fem servir ara, perquè es pot conservar a -20 graus i això vol dir un congelador i no un ultracongelador com fins ara, i els vials venen reconstituïts i per tant no s'hauran de barrejar amb sèrum. Venen vials de 10 dosis. N'haurem de posar 10 de cop. Ara ens trenquem el cap fent múltiples de 5 i amb la Moderna haurem de fer múltiples de 10. Des del primer dia sabíem que conviuríem amb diferents formats de la vacuna a mida que s'anessin aprovant.Ens esperen. A les residències la covid es viu amb molta tensió. Les que en tenen perquè l'estan patint, i les que no perquè pensen que la poden patir en qualsevol moment. Sí que es fan cribratges setmanals a tots els treballadors però tot i així saps que qualsevol dia pots començar a anar malament. I és clar, la vacuna es veu com l'inici de la solució. Facilitats, moltes.Jo em llevo cada dia pensant això. I treballo tantes hores cada dia perquè crec en això. Sí, segur que passa per una vacunació. Ara bé, fins que no arribem al 70 o al 80 % de la comunitat vacunada haurem de continuar amb les mesures de seguretat que seguim per no caure malalts.Hem d'anar pensat en la campanya de vacunació de tota la comunitat. És on guanyarem el gruix percentual més important.