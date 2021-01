Un grup de científics de l'OMS arriba a Wuhan per investigar l'origen de la covid-19

Un grup de científics de l'Organització Mundial de la Salut ha arribat a Wuhan per investigar l'origen de la covid-19. Després de mesos de disputes diplomàtiques entre el govern xinès i l'organització, la missió ha començat aquest dijous a la ciutat xinesa on es va detectar per primera vegada el virus. El viatge té com a objectiu d'"intercanviar punts de vista i informació" amb experts xinesos, segons ha apuntat a una roda de premsa aquest dijous el director regional per Europa de l'OMS, Hans Kluge.

L'equip de 10 membres, entre els quals hi ha viròlegs i epidemiòlegs, ha de completar una quarantena de dues setmanes abans de començar les trobades, però dos dels membres de la missió s'han quedat a Singapur després de donar positiu al test.

El grup enviat a la missió compta amb experts dels Estats Units, Austràlia, Alemanys, Japó, Regne Unit, Rússia, Holanda, Qatar i Vietnam. L'OMS estima que uns dos milions de persones haurien mort a causa del virus.