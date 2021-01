L'Hospital d'Igualada ha d'obrir més llits d'UCI per atendre casos greus

L'Hospital Universitari d'Igualada té el moment de màxima pressió a la UCI. Ahir dimecres hi havia 13 llits de malalts covid ingressats en aquesta unitat, que normalment té una capacitat de 10 llits (ara ampliada per la pressió del número de casos). En total, hi ha actius 14 llits, els 13 de covid i una altra persona amb una altra malaltia. A més a més, en la darrera setmana han mort 4 persones més a l'hospital igualadí afectades pel virus.

L'ocupació a la UCI, amb aquests 13 de 14 llits per a malalts covid, és d'un 92,9%, sempre tenint en compte que la dotació de l'hospital és de 10 llits. Pel que fa a ingressos al centre, dels 158 llits que hi havia ocupats aquests dimecres, 60 estan destinats a pacients infectats pel virus. Des de l'inici de la pandèmia, a l'Hospital han confirmat 1.532 pacients positius per coronavirus, 72 en la darrera setmana. D'aquests, n'han ingressat 51 en el mateix període.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, assegura que malgrat tenir una situació molt complicada a l'Hospital, aquesta «no té res a veure amb el que es va viure a Igualada el passat mes de març». Castells ha explicat que «una major expertesa» i el fet d'haver creat un clúster amb els hospitals de Sant Pau i del Mar de Barcelona per derivari pacients que no es puguin atendre a la capital de l'Anoia fan que es pugui atendre adequadament els casos actuals de la malaltia.

Castells també ha recordat que la siutació actual és fruit de la major relació que hi ha hagut durant les festes de Nadal entre els ciutadans. El brot epidèmic i el brot hospitalari van a ritmes diferents, segons ha explicat. El primer ha iniciat la davallada després d'una forta pujada en els darrers dies i ara la pressió se situa a nivell hospitalari.

Aquesta setmana s'ha iniciat la vacunació a 800 professionals de l'empresa sanitària.