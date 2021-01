Observatoris contra la LGTBIfòbia de Catalunya, Euskadi i Galícia demanen al Defensor del Poble més recursos públics

Observatoris contra la LGTBIfobia de Catalunya, Euskadi i Galícia han presentat una queixa al Defensor del Poble espanyol pel suposat infrafinançament que reben per part de les diferents administracions públiques. L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya, Ikusgune - Observatori contra la LGTBI + fòbia de Vitòria-Gasteiz i l'Observatori Coruñés contra a LGTBIfobia reclamen al Defensor del Poble que realitzi una investigació davant del que consideren una retallada en el finançament que limita i/o impossibilita els diferents serveis d'acompanyament, atenció legal, jurídica i psicosocial a les víctimes per LGTBIfobia.

En l'escrit dirigit per aquestes tres entitats manifesten literalment: "Ens dirigim a vostè per traslladar una creixent preocupació dels nostres col·lectius cap a la progressiva retallada de recursos que dificulten, limiten i fins i tot impossibiliten la nostra tasca. Sense un finançament adequat que ens nodreixi de recursos econòmics, materials, humans i socials, ens veiem en l'obligació de denunciar davant la seva figura que l'escenari que es dibuixa és preocupant ". Les entitats acaben sol·licitant al Defensor del Poble el següent: "D'acord amb l'exposat en aquest escrit i la legislació vigent en els diferents àmbits locals, autonòmics i estatals, es procedeixi a estudiar si les ajudes que rebem per part de les administracions locals, provincials , autonòmiques i estatals els diferents Observatoris són ajustades, proporcionades, i d'acord amb els serveis i atencions i necessitats de les víctimes per LGTBIfobia en els diferents territoris de l'estat espanyol on actuem".

El president de l'Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya, Eugeni Rodríguez, ha declarat que "n és de rebut que Observatoris que realitzen un treball inqüestionable en els seus territoris i amb un impacte social significatiu no rebin per part de l'administració estatal ni un sol cèntim, en uns moments en què l'atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat necessiten d'una atenció específica i especialitzada, que s'ha de nodrir de recursos econòmics públics dignes".

Amets Martinez de Heredita, president de Lumagorri, entitat gestora de l'Observatori contra la LGTBI + fòbia Ikusgune de Vitòria-Gasteiz, afirma: "És inadmissible que en un context d'ascens dels delictes i discursos d'odi, amb l'agreujant d'una crisi sanitària com la que vivim, els recursos a fer front a la LGTI + fòbia vagin minvant. Les institucions han de reconèixer i donar suport al treball que des dels observatoris realitzem com així s'està demanant per part de l'Ararteko i altres instàncies".

Carlos Emilio Mella, president d'ALAS La Corunya, associació LGTBI responsable de l'Observatori Coruñés contra a LGTBIfobia denuncia "la manca de compromís de totes les institucions amb els drets de la població LGTBI". "Amb escassos recursos, els observatoris de l'Estat, vam realitzar una tasca social, assistencial i investigadora que plasmem de manera anual en els nostres informes. És urgent que les administracions públiques prenguin consciència que la defensa dels drets de la nostra comunitat va més enllà d'hissar la bandera LGTBI al mes de juny, és un compromís diari", conclou.