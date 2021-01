El PDeCAT retira el vídeo que jugava amb la confusió entre la candidata Àngels Chacón i l'exministra Carme Chacón

Finalment el PDeCAT ha retirat el polèmic vídeo de precampanya que jugava amb la confusió entre el cognom de la seva candidata, Àngels Chacón, i l'exministra del PSOE Carme Chacón (morta l'abril de 2017). Després de les queixes dels socialistes, la cap de llista del PDeCAT ha demanat disculpes en nom seu i del partit a la mare de l'exministra. La candidata, exconsellera de la Generalitat, també ha demanat a l'equip de campanya que retirés l'espot. El vídeo ja no es pot trobar a les xarxes socials, segons ha confirmat el propi PDeCAT. "Reiterem les disculpes a aquells que s'hagin pogut sentir ofesos", ha afegit Àngels Chacón en un missatge a Twitter.





He parlat personalment amb la mare de la Carme Chacón, a la qual he demanat disculpes en nom meu i del PDeCAT. He demanat a l'equip de campanya que retiri l'espot. Reiterem les disculpes a aquells que s'hagin pogut sentir ofesos. — Àngels Chacón (@angelschacon) January 14, 2021

Comunicat del PDeCAT

El vídeo del PDeCAT mostrava una àvia i un nét que parlen de l'exconsellera d'Empresa. "Aquesta no és la Chacón aquella, la socialista, que va ser ministra?", pregunta l'àvia al seu nét, després de veure la candidata del PDeCAT a un cartell preelectoral. "No, aquesta és independentista, és diu Àngels, i va treballar amb Torra de consellera d'Empresa", respon el noi.Poc després de les protestes del PSC , el". "Si aquest és el cas demanem excuses, especialment a la seva família"."En cap moment hi ha hagut la intenció d'apropiar-nos de la figura de l'exministra Carme Chacón, reconeguda política catalana, que lamentablement ja no està entre nosaltres", afegeix el text. Sigui com sigui, el PDeCAT considera que l'espot "en cap moment falta al respecte a la memòria ni al llegat de la política socialista".El número 3 de la llista del PDeCAT per Barcelona,de Carme Chacón.