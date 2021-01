Les presons revisen avui la classificació dels líders condemnats pel Suprem

Les presons on compleixen condemna els nou líders independentistes revisaran avui la seva classificació penitenciària, després que el mes de desembre el Tribunal Suprem revoqués el tercer grau que el Departament de Justícia els havia concedit el mes de juliol.

El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, anunciarà avui al matí en roda de premsa la nova classificació penitenciària que les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig dels Basses i Wad Ras proposen per als nou polítics condemnats pel Suprem per sedició.

Després que el Suprem tombés el tercer grau, les juntes de tractament -integrades per tècnics de diferents àmbits i pel director de la presó- han esgotat el termini màxim de sis mesos que estableix la llei, que expira demà, per plantejar la seva nova proposta.

La nova classificació dels presos -ara en segon grau i sense les mesures de flexibilització de què havien gaudit en aplicació de l'article 100.2- no es farà efectiva fins que la ratifiqui la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia, de manera que disposa de dos mesos com a màxim. En el cas que es torni a aprovar el tercer grau -el que no és descartable, ja que la conselleria sempre ha defensat que el règim obert es va atorgar sobre la base de criteris estrictament tècnics-, la Fiscalia tindria una altra vegada l'oportunitat de recórrer-la davant la justícia, tràmit en el qual el Suprem té l'última paraula. Un debat que, juntament amb la tramitació dels expedients d'indult als polítics presos que el Govern té sobre la taula, amenaça de marcar el clima preelectoral a Catalunya. En aquesta ocasió, els polítics presos accedirien al règim obert, que obliga a acudir a la presó només a dormir entre setmana, amb una quarta part de la condemna complerta o a punt de fer-ho -els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull serien els últims, el 16 de febrer-, la qual cosa els permetrà gaudir de permisos ordinaris.

El 4 de desembre, el Tribunal Suprem va estimar els recursos de la Fiscalia i va decidir revocar el tercer grau que la Generalitat havia concedit al juliol als presos del procés, un règim del qual ja només gaudien l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, ja que els jutges de vigilància de qui depenen les seves presons van descartar suspendre'l fins que la decisió no fos ferma.

Per contra, el jutjat de vigilància que té encomanat el control de la presó de Lledoners sí que va accedir a suspendre al final de juliol el tercer grau dels exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i els Jordis, a l'espera que el Suprem es pronunciés, encara que va avalar la seva classificació el règim obert.